Renovias reforça ações de conscientização sobre trânsito seguro, neste Maio Amarelo

Neste ano, o Maio Amarelo abordará o tema “Paz no Trânsito começa por você”

Como parte da programação de Maio Amarelo – mês dedicado à conscientização sobre a importância da redução dos acidentes de trânsito, a Renovias, responsável pela administração das rodovias que fazem a interligação entre Campinas, o Circuito da Águas e o Sul de Minas Gerais, realizará ao longo deste mês – a partir da próxima sexta-feira (3/5) até 31 – diversas ações com o objetivo de sensibilizar os públicos que utilizam as rodovias, como motoristas, motociclistas, pedestres, caminhoneiros, sobre a importância da adoção do comportamento seguro.

Para os caminhoneiros, por exemplo, haverá campanhas sobre o uso correto do acostamento, sobre os riscos do uso do celular ao volante e sobre a importância de dirigir descansado.

Também estão programadas ações pontuais com empresas parceiras e órgãos de trânsito, além da realização do tradicional Programa de Saúde do Caminhoneiro (Bate Coração) que oferece exames – como aferição da pressão arterial, teste de glicemia e eletrocardiograma – e consulta médica gratuita.

“A Renovias empenha todos os esforços necessários para proteger os clientes das rodovias e salvar vidas. Com esse propósito, nos engajamos na campanha Maio Amarelo, a fim de promover um trânsito mais seguro para todos”, ressalta o gerente de operações, Alberto Correia Junior.

Todo o cronograma de ações contará com apoio Associação Brasileira de Concessionária de Rodovias (ABCR), da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e Agência de Transportes do Estado de São Paulo (ARTESP).

A iniciativa

O Movimento Maio Amarelo foi criado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária em 2014, com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo. Foi instaurado com base em uma resolução da Assembleia-Geral das Nações Unidas que definiu o período entre 2011 e 2020 como a “Década de Ações para a Segurança no Trânsito”. O mês de maio foi escolhido por ter sido o mês em que a resolução da ONU foi publicada, em 11 de maio de 2011.

A iniciativa pode ser conferida no site https://www.onsv.org.br/maioamarelo/2024

Confira a programação completa do Maio Amarelo na Renovias:

06 de maio: Projeto Habilitado & Consciente

Horário: 9h00

Local: Auto Trânsito (Av. Mal. Rondon, 1117 – Jardim Chapadão, Campinas)

08 de maio: Simulado de atendimento a emergências às margens da rodovia

Horário: 15h30

Local: Adata Technology (Avenida Marginal SP-340, Pista Norte, Distrito Industrial, Condomínio Rio Prata Industrial, unidade 202ª, Santo Antonio de Posse)

14 de maio: Visita dos alunos da FAJ à base.

Horário: 08h00

Local: Base SAU (Rodovia SP-340, km 140, Holambra)

15 e 16 de maio: Programa de Saúde do Caminhoneiro (Bate Coração)

Horário: das 8h às 16h

Local: Auto Posto RVM – Mogi Mirim

17 e 24 de maio: Dinâmica com óculos simulador de embriaguez

Horário: das 16h às 17h

Local: Sylvamo (empresa parceira) – Mogi Guaçu

20 de maio: Orientações aos motociclistas e Instalação de Antenas Corta-Pipa

Horário: 07h00

Local: Avenida Norte-Sul (Campinas)

22 e 23 de maio: Palestra sobre atendimentos nas rodovias

Horário: das 10h às 12h

Local: Marangoni (empresa parceira) – Mogi Mirim

Sobre a Renovias: A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.