Grupo de Holambra encerra jornada no Santuário de Aparecida após 11 dias de caminhada

Peregrinos concluíram a missão no sábado, 21 de junho, após percorrerem mais de 300 km repletos de desafios, fé e solidariedade.

Na sexta-feira, 20 de junho, o grupo “Amigos em Fé” iniciou seu 10º e penúltimo dia de peregrinação. Às 5h40, deixaram a pousada em Campos do Jordão com temperatura de 3 °C. Diante do trecho perigoso até o Horto Florestal, optaram por seguir de circular até o início da trilha, prezando pela segurança.

Com destino ao distrito de Gomeral, em Guaratinguetá, enfrentaram uma subida de 6 km seguida por 9 km de descida em terreno irregular. Durante o percurso, prestaram auxílio a um jovem escoteiro com lesão no joelho. Belinha ofereceu sua joelheira, enquanto Rafael carregou sua mala de 20 kg até reencontrar o grupo do rapaz. Foram 32 km percorridos até a próxima pousada, em um dia que reforçou o espírito de união do grupo.

No sábado, 21 de junho, às 6h30, os peregrinos iniciaram o último trecho rumo ao Santuário Nacional de Aparecida. Encontraram centenas de pessoas no mesmo propósito: a fé. A emoção aumentava a cada passo, principalmente ao ver a placa indicando os últimos 2 km.

A chegada às 11h20 foi marcada por lágrimas, abraços e uma imensa gratidão. Ao final de 11 dias e mais de 300 km, os oito integrantes celebraram a superação e a espiritualidade que os guiou até ali.

O grupo é formado por: Paulo, Lola, Serginho, Belinha, Cristiano, Rafael, Jeferson e Mirella.

Agora, os “Amigos em Fé” já pensam na próxima jornada, com o coração cheio de esperança e a certeza de que a fé os conduz.

Paulo: Mais um ano, cumprimos nossa missão, vivemos momentos de reflexão, emoção, lágrimas, dores, momentos de superação, determinação e muita fé. Senti que a união do grupo fez nos fortalecer de uma maneira inexplicável. As dores musculares, o cansaço, a insistência em prosseguir fizeram com que superássemos qualquer obstáculo. Mas nada disso seria possível se não acreditássemos na força divina. A fé em Deus e em Nossa Senhora Aparecida alimentava a certeza de que tudo iria dar certo. Agradeço ao grupo maravilhoso, ao Serginho, Lola, Isabel e aos novos integrantes do grupo: Cristiano, ao casal Jeferson e Mirella e ao Rafael, meu querido sobrinho. Vocês fizeram toda a diferença nesses 12 dias de convivência. Foram momentos especiais em minha vida. Obrigado por vocês existirem!

Mirella: Eu estava aqui tentando pensar em uma palavra pra começar esse texto, mas a verdade é que não tem palavras que possam resumir o que eu vivi dentro de mim nesses 11 dias de caminhada. Foi tudo tão intenso, tão inesquecível, tão lindo. Fazer esse caminho me trouxe paz interna, me trouxe mais gratidão, me trouxe uma plenitude e sensação de paz que eu jamais pude imaginar. Muitos dias eu olhava aquelas paisagens, o carinho das pessoas, aquele sorriso de “bom dia! Bom caminho!” que ouvíamos diariamente, ou mesmo aquele “ahh, é logo ali! Tá chegando” (risos), e muitas vezes caímos na risada. Eu só posso agradecer. Eu fiz esse caminho agradecendo a cada momento, rezando por tantas pessoas queridas que me vinham na cabeça, agradecia por cada morro que subia e agradecia pela fé e por cada dia que Deus me colocava de pé. O sentimento que fica é de gratidão pelos amigos adquiridos nessa caminhada, por ter chegado à casa da nossa Mãe Nossa Senhora e poder abraçar nossos familiares. Mais uma vez, muito, muito obrigada por tudo.

Rafael: Caminho da fé, só ele para explicar como somos imensamente abençoados por Deus todos os dias, pois mesmo com provações, dores e cansaço, as orações nos fortaleciam, mostrando que nada é fácil, mas se entregarmos nossa vida a Deus tudo fica mais leve, como se um mar estivesse agitado e Deus o acalmasse para que possamos prosseguir em paz! Nesses 11 dias fiz novas amizades, que sempre levarei comigo, pois com cada um deles tive um ensinamento de carinho, amor, respeito, bondade e felicidade! Agradeço a todos, foi uma caminhada imensamente maravilhosa, obrigado por tudo! Agradeço também a todos que oraram pela gente, sua oração nos fez mais fortes para chegar na casa da Mãe!

Jeferson: No dia 11/06/2025, saí com um propósito de fazer um “Caminho da Fé”. Mas esse Caminho da Fé foi além do que imaginava. Realmente fui surpreendido pelas pessoas, amizades, gestos de carinho, de doar e de dividir. O caminho foi algo mágico e que me tocou muito. Hoje, dia 21/06/2025, me sinto outra pessoa. Sinto que o caminho toca as pessoas e as transforma para melhor. Deus acima de tudo e Maria passa na frente. Gratidão pelo convite e voltarei mais vezes.

Cristiano: O que dizer do Caminho da Fé… São tantas vivências que é difícil descrever. Mesmo fazendo um trecho de carro de apoio e outros a pé com o grupo, encontramos pessoas que nos acolheram pelo caminho, com oração, com palavras de incentivo, com histórias de vida. São trechos de dificuldades, mas ao mesmo tempo com paisagens lindas ao longo do caminho. É a vivência com os amigos, orações, agradecimentos, pedidos por nossos familiares e amigos. O que tenho é só a agradecer pela oportunidade de estar próximo de amigos maravilhosos e fazer parte desta caminhada.

Lola: Para mim, o caminho abençoado por Deus e Nossa Senhora é uma verdadeira maravilha, capaz de transmitir uma paz profunda e uma tranquilidade indescritível a cada passo que damos. Quando passei por ele pela segunda vez, parecia que era a primeira, pois, de forma surpreendente, encontrei anjos disfarçados de pessoas, cujas palavras tocavam meu coração de uma maneira única, fazendo-me refletir sobre tudo o que estava vivendo naquele momento. Foi também nesse caminho que tive a honra de conhecer pessoas incríveis, que caminharam ao meu lado, oferecendo apoio e amizade. Eles estavam ali, ao meu lado, não apenas como companheiros de jornada, mas como verdadeiros irmãos. A cada sorriso, a cada gesto de carinho, senti a força de uma conexão que vai além das palavras. Com imensa gratidão e afeto, quero agradecer de coração a esses amigos, que hoje são como irmãos para mim. Obrigado, de alma e coração, por tudo!

Belinha: No meu segundo ano de caminho, posso dizer que não é o mesmo caminho. As subidas e descidas completas de paisagens me relembraram de pessoas e de detalhes que não se repetiram. Nada é igual ao anterior. Tudo mudou porque tudo tem vida e na vida tudo tem começo, meio e fim. Muitos outros detalhes complementares, vividos e aceitos por cada um dos integrantes da forma como entenderam. Anjos em forma de pessoas enviados para novamente mostrar o quão bom é o nosso Deus! Uma alegria por aumentar a família do grupo, firmes no caminho, em compartilhar momentos de risadas, dores, choros e afeto de todos os tipos. É difícil descrever o que não está ao alcance dos olhos e sim do coração: “FÉ DEUS”! Meu recadinho para aqueles que nos acompanharam durante nossa jornada: DEUS andou comigo todos esses dias. Se um dia não voltar, estarei caminhando com Ele! By Belinha.

Serginho: Bom, quero contar como foi meu Caminho da Fé esse ano, pela segunda vez. Para mim, esse ano o significado foi renovar a minha fé e um momento de refletir em todos esses onze dias, que sempre achamos que já sabemos de tudo. Mas no caminho vemos que sempre há algo novo para aprender, a respeitar e amar ao próximo e saber também que, às vezes, um simples gesto de abraçar com um “bom dia” pode fazer a diferença no seu dia. Quero agradecer a cada pessoa que esteve nesses 11 dias juntos: ao Paulo, à Izabel, à minha irmã Lola, com quem fizemos o caminho no ano passado, e também agradecer pelas amizades novas que foram construídas esse ano, pela amizade do Cristiano, que foi como nosso apoio, que sempre esteve nos apoiando, ao Rafael e ao casal Jeferson e Mirella, que estiveram nesse caminho junto com a gente.

Confira o vídeo especial, com os momentos mais marcantes da chegada.