Roubo a transeunte e estabelecimento comercial em Mogi Guaçu resulta em indiciamento de suspeito

Da Redação

Na tarde do dia 17 de fevereiro, a região central de Mogi Guaçu foi palco de um roubo a transeunte e um estabelecimento comercial.

De acordo com relatos obtidos durante o patrulhamento da área central, que já estava sob alerta após um furto ocorrido pela manhã em um restaurante, os criminosos foram avistados pelas autoridades. Ao adentrar a Avenida Mogi Mirim, os agentes de segurança identificaram um dos suspeitos que havia participado do furto anteriormente mencionado. Este indivíduo foi abordado e teve sua identidade verificada através do sistema COPOM.

Entretanto, durante a abordagem, uma nova denúncia surgiu. Uma vítima de roubo se apresentou às autoridades, relatando ter sido agredida por dois indivíduos que levaram seus pertences. Essa vítima identificou o abordado como um dos autores do roubo.

Com base nas informações obtidas, o suspeito, identificado como W. R. N. P., foi conduzido juntamente com as vítimas e a testemunha até a Central de Polícia Judiciária (CPJ) local. Lá, o delegado de plantão foi informado sobre os acontecimentos e elaborou o Boletim de Ocorrência (BO/PC), tomando ciência dos fatos e das evidências apresentadas.

Após os procedimentos legais, as partes envolvidas foram liberadas.