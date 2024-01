Ruas no entorno da Lagoa do Sesi começam a ser preparadas para receber infraestrutura completa

A Prefeitura avançou mais uma etapa nas obras de infraestrutura para instalação de novo pavimento asfáltico no entorno da Lagoa do Sesi, no Jardim Veneza. Nesta sexta-feira, 19 de janeiro, trecho da Rua Antonio Carlos Franco de Campos recebeu os serviços de imprimação asfáltica, enquanto na Rua Tarquinio dos Santos foi executado o serviço de colocação do forro da base asfáltica com a cobertura de bica corrida (pedra 1 + pó de pedra).

A imprimação asfáltica na Rua Antonio Carlos Franco de Campos é o trabalho de pintura da base ligante e impermeabilizante para que, na sequência, ela possa receber o asfalto a base de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente). A implantação de novo pavimento asfáltico será feita em 207,80 metros lineares da rua até o cruzamento com a Rua Amélia Bellini. Nesta via já foram feitos a instalação de guias e sarjetas e a construção do ramal de galeria com duas bocas de lobo para escoamento de águas pluviais.

Depois, a imprimação asfáltica será realizada em 303,27 metros lineares da Rua Tarquinio dos Santos. Também será contemplada a Rua Severino Brunelli com 48,91 metros lineares de novo asfaltamento. Estas duas ruas também já ganharam a instalação de guias e sarjetas.

O prefeito Rodrigo Falsetti lembrou que os moradores do Jardim Veneza aguardavam por essas obras de infraestrutura há muito tempo e, por isso, tem trabalhado para melhorar a qualidade de vida de toda a população. “Nosso principal objetivo é atender sempre antigas reivindicações dos guaçuanos, além de proporcionar mais condições de mobilidade urbana, segurança e qualidade de vida para todos”, comentou.

Ele destacou também que a Prefeitura continua executando o maior programa de recapeamento asfáltico de Mogi Guaçu. “São 126 vias entre ruas e avenidas com novo asfalto nos últimos três anos”, comentou.

A nova infraestrutura de pavimentação asfáltica no entorno da Lagoa do SESI é realizada com apoio do Governo do Estado. O valor do convênio foi conquistado através de emenda parlamentar do deputado federal Carlos Sampaio, com intermediação do vereador Natalino Tony Silva.