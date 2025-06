CAPS DE JAGUARIÚNA LANÇA LIVRO COM RELATOS EMOCIONANTES DE PACIENTES

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Jaguariúna, ligado à Secretaria Municipal de Saúde, lançou nesta sexta-feira, dia 27 de junho, o livro “Mais um Dia Normal no CAPS… Só que não!”. A obra reúne histórias reais vividas por pacientes do serviço e foi apresentada em um evento que contou com a presença do prefeito Davi Neto e da secretária de Saúde, Conceição Camilo.

A publicação é resultado de uma oficina de contação de histórias realizada em 2024. Durante a atividade, pacientes compartilharam suas experiências, que foram registradas pela técnica de enfermagem Laudecir Araujo e reunidas em formato de livro. A proposta nasceu do desejo de dar voz às trajetórias de superação, acolhimento e transformação vividas no CAPS.

Durante o lançamento, o prefeito Davi Neto destacou a importância do projeto. “Parabéns a todos os envolvidos nesse trabalho incrível. Este livro representa muito mais do que o cotidiano do CAPS: cada frase carrega um sentimento, cada página conta uma história. O CAPS é um espaço de cuidado e acolhimento, essencial para a saúde mental, que é uma prioridade do nosso governo. Queremos fortalecer a luta antimanicomial e mostrar que cada pessoa atendida aqui é importante, amada e tem valor. Que este espaço continue a gerar histórias com finais felizes”, afirmou.

Uma dessas histórias é a de Oneide Alves Silva Pereira, de 63 anos, que frequentou o CAPS por mais de uma década. Lá, encontrou acolhimento – e também o amor da sua vida.

“Quando minha psicóloga sugeriu o CAPS, eu resisti por preconceito. Mas foi a melhor decisão da minha vida. Fui recebida com muito carinho e amor. Conheci meu esposo aqui e estamos casados há 11 anos. Hoje estou recuperada. O CAPS salvou minha vida”, relatou emocionada.

O evento também contou com uma apresentação musical feita pelos próprios pacientes: uma canção autoral em homenagem ao serviço. Na ocasião, foi prestada uma homenagem à servidora Carminha, que trabalhou por anos no CAPS e faleceu em 2023, deixando um legado de dedicação e carinho.

O livro “Mais um Dia Normal no CAPS… Só que não!” é mais do que uma coletânea de relatos: é um testemunho vivo da força humana, da importância do cuidado em saúde mental e do impacto transformador do acolhimento.

