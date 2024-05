SAIBA O QUE PODE OU NÃO LEVAR NA FINAL DO AMADORZÃO DE FUTEBOL DESTE SÁBADO

O campo do Azulão será palco das finais da Taça Ouro e da Taça Prata do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Jaguariúna neste sábado, dias 18 de maio. As torcidas que forem acompanhar os jogos devem ficar atentas ao que pode ou não levar na arquibancada.

Segundo a Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, está proibida a entrada de torcedores com cooler, garrafas de vidro e latas de bebida. Só será permitido levar copos e garrafas descartáveis.

A secretaria informa ainda que, em atendimento às recomendações dos órgãos de Segurança, para garantir o sucesso do evento e a segurança de todos público presente nas semifinais e finais do “Amadorzão”, contará com serviços de segurança particular, além da Guarda Municipal.

“Diante disso, será adotado o procedimento de revista pessoal na entrada do evento, ficando proibido o acesso de coolers, garrafas de vidro, materiais perfurantes e qualquer item que possa colocar em risco a segurança dos presentes. Estará liberado o acesso com copos e garrafas descartáveis”, diz comunicado da secretaria.

Conforme a lei Municipal Nº 2.682, de 09 de março de 2020, fica proibido a entrada e soltura de rojões e fogos de artificio com estampido.

O ginásio de esportes estará com os portões de acesso superiores fechados, portanto, não será permitida a saída do ginásio para o campo, e nem o acesso ao ginásio pelo campo. A entrada e saída do ginásio será feita exclusivamente pela entrada principal, no nível inferior.

CONFIRA OS JOGOS DAS FINAIS

15h00 – São José/Juve x Aliança (Taça Prata)

17h30 – XII de Setembro x Fantasma do Morro (Taça Ouro)

Foto: Ivair Oliveira