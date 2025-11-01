: Santo Antônio de Posse realiza Baile para Todas as Idades no dia 14 de novembro

Com música ao vivo, ingressos acessíveis e renda revertida ao Fundo Social, evento une lazer, família e apoio às ações sociais do município

O Centro Múltiplo do Idoso, em Santo Antônio de Posse, será palco de mais uma edição do tradicional Baile para Todas as Idades no próximo dia 14 de novembro, a partir das 20h. Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, o evento tem como objetivo proporcionar uma noite de lazer, integração comunitária e solidariedade.

Os ingressos custam R$ 15,00 e poderão ser adquiridos diretamente na entrada. Haverá bar no local, e toda a arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade, que financia projetos e ações voltadas ao bem-estar da população mais vulnerável do município.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Social, Silvana Pinck Cortez, o baile é uma iniciativa que valoriza o convívio social e promove momentos de alegria para todas as gerações. “É uma festa familiar, feita com carinho, que une diversão e solidariedade. Convidamos todos a participarem dessa noite especial”, destacou.

A animação da noite ficará por conta do cantor Alexandre Reis, que comandará o som com um repertório eclético, repleto de sucessos dançantes e boa energia, prometendo agradar a todos os públicos.

A proposta da Secretaria é fazer do evento um espaço acolhedor e descontraído, reforçando os laços da comunidade com iniciativas que celebram o encontro entre diferentes idades, sempre com foco no cuidado social.