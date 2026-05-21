César Menotti e Fabiano se apresentam nesta sexta-feira na Red Eventos, em Jaguariúna

Dupla promete noite com grandes sucessos da carreira, incluindo “Leilão”, “Como um Anjo” e “Ciumenta”

A Red Eventos, em Jaguariúna, recebe nesta sexta-feira, 22 de maio de 2026, o show da dupla César Menotti e Fabiano. Com mais de duas décadas de carreira, os artistas estão entre os grandes nomes da música sertaneja nacional e prometem uma apresentação marcada por sucessos, emoção e conexão com o público.

Conhecidos por letras românticas e interpretações marcantes, César Menotti e Fabiano devem apresentar no palco músicas que se tornaram clássicos da carreira, como “Leilão”, “Como um Anjo” e “Ciumenta”.

A apresentação promete reunir amantes da música sertaneja em uma noite especial. A Red Eventos, reconhecida por sua estrutura e ambiente voltado a grandes shows, será o cenário da apresentação, com abertura dos portões prevista para as 21h e início do show às 23h.

Com uma trajetória consolidada e uma lista de hits que atravessam gerações, a dupla deve proporcionar ao público uma experiência musical envolvente, celebrando a força do sertanejo e a presença de Jaguariúna no circuito de grandes eventos da região.

Serviço

Show: César Menotti e Fabiano na Red Eventos

Data: sexta-feira, 22 de maio de 2026

Abertura dos portões: 21h

Início do show: 23h

Local: Red Eventos

Endereço: Avenida Armando Mário Tozzi, 1162 – Rodovia Campinas/Mogi Mirim, Jaguariúna

Ingressos: disponíveis para compra online pela Agora Ingressos

Mais informações: Instagram da GP Produções

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