Projeto amplia sistema de telemetria e moderniza monitoramento do abastecimento de água em Santo Antônio de Posse

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse, por meio da Secretaria de Saneamento e do Departamento de Água e Esgoto (DAE), está avançando na ampliação do sistema de telemetria e automação do abastecimento de água e esgoto do município. O investimento, no valor aproximado de R$ 234 mil, busca fortalecer o monitoramento das estruturas, ampliar a segurança operacional e garantir mais eficiência ao sistema.

A telemetria permite o acompanhamento remoto e em tempo real das unidades responsáveis pelo abastecimento e tratamento, possibilitando respostas mais rápidas diante de falhas e maior controle operacional. Com a modernização, o sistema poderá ser acompanhado inclusive por dispositivos móveis, permitindo acesso às informações também por celular.

O projeto prevê manutenção preventiva e corretiva em 33 pontos de monitoramento, sendo 23 estruturas já existentes e a implantação de 10 novos pontos de telemetria integrados ao sistema.

Ao final da ampliação, o sistema passará a abranger o monitoramento de 2 Estações de Tratamento de Água (ETA), 12 reservatórios, 7 casas de bombas, 3 captações, 5 poços artesianos, 1 Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e 3 elevatórias de esgoto.

Dos 10 novos pontos de telemetria implantados, quatro serão em reservatórios localizados nos bairros Vale Verde, Padre Pedro, Jardim Europa e Cidade Jardim; dois em casas de bombas, nos bairros Padre Pedro e Jardim Europa; um em poço no Vale Verde; um na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), próxima à empresa Veiling; além de duas elevatórias de esgoto, no Residencial dos Lagos e Ressaca.

As novas estruturas serão integradas ao software já utilizado pelo sistema, permitindo acompanhamento em tempo real de informações como níveis dos reservatórios, funcionamento de bombas, pressão da rede, vazão e outros indicadores operacionais. A tecnologia também possibilitará monitorar os níveis de produtos utilizados no tratamento da água, como cloro, flúor, PAC e soda.

O sistema contará ainda com alarmes automáticos para identificação rápida de falhas e recursos de inteligência artificial para auxiliar no controle operacional, ampliando a capacidade de resposta das equipes e proporcionando mais eficiência na gestão do abastecimento.

De acordo com o secretário de Saneamento, Giovani Lucas Barbosa, a ampliação da telemetria representa um avanço importante para o sistema de abastecimento do município.

“Estamos investindo em tecnologia para tornar o sistema cada vez mais eficiente e seguro. Com a telemetria, conseguimos acompanhar as estruturas em tempo real, agir com mais rapidez em qualquer ocorrência e oferecer um serviço de mais qualidade para a população”, destacou o secretário.

Com a modernização e ampliação da telemetria, o município avança no uso da tecnologia aplicada ao saneamento, fortalecendo a segurança hídrica e garantindo mais confiabilidade no abastecimento para a população.