Santo Antônio de Posse tem três pré-candidatos à Prefeitura para as eleições de outubro

Conheça os nomes aprovados nas convenções partidárias e suas respectivas trajetórias

Nas últimas convenções partidárias, três nomes foram confirmados para disputar a cadeira de prefeito de Santo Antônio de Posse nas eleições de 6 de outubro. Os pré-candidatos agora aguardam o registro oficial, que deve ocorrer até o dia 15 de agosto na Justiça Eleitoral. As candidaturas para prefeito e vice-prefeito foram oficializadas nas convenções, representando diferentes coligações:

Hiroshi Onoda e Messias Brandão pela coligação “Posse Merece Muito Mais”



Hiroshi Onoda, 65 anos, nasceu em Uraí, Paraná, e é filho de Akira Onoda e Yoshiko K. Onoda, imigrantes japoneses que chegaram ao Brasil após a Segunda Guerra Mundial. Casado e pai de 2 filhos, com 6 netos, Hiroshi mudou-se para Santo Antônio de Posse em 1985, onde construiu sua vida e carreira.

Atualmente, Hiroshi trabalha como empresário no ramo de madeiras, onde construiu uma reputação sólida na comunidade antes de ingressar na vida pública. Ele trabalhou por 25 anos como administrador, gerenciando fazendas dos grupos Tozan e Mitsubishi. Além disso, viveu no Japão por 16 anos, período em que atuou como administrador e intérprete, além de ser responsável pelo recrutamento e seleção de profissionais para grandes empresas do ramo de eletroeletrônicos, como Mitsubishi, Sony, Panasonic, e Olympus.

Na política, Hiroshi se destacou ao ser o terceiro vereador mais votado nas eleições de 2016 em Santo Antônio de Posse, sendo posteriormente eleito presidente da Câmara Municipal no biênio 2017/2018. Em 2024, ele disputa pela segunda vez o cargo de prefeito pelo PL, tendo Messias Brandão como vice em sua chapa. Seu plano de governo está centrado na melhoria da saúde, na qualidade da educação e na geração de empregos, refletindo seu compromisso com o desenvolvimento do município.

João Leandro Lolli e Ana Brandão pela coligação “O Melhor Pra Posse”

João Leandro Lolli, 63 anos, nasceu em uma família rural. Nascido e criado na Posse, é casado com Ana Lolli, pai de quatro filhos, é produtor rural e empresário com atuação no ramo imobiliário em diversas cidades. Já foi vereador. Em 2020, foi eleito prefeito com 5.855 votos. Está no quarto ano do mandato e teve seu nome confirmado em convenção como pré-candidato à reeleição para prefeito pelo PSD (Partido Social Democrata) ao lado da também pré-candidata e atual vice-prefeita, Ana Brandão, para dar continuidade nessa parceria à frente da administração municipal. Sua pré-candidatura conta com o apoio dos partidos PSD, União Brasil e Podemos, da Coligação “O Melhor Pra Posse”. Como prefeito, João Leandro priorizou saúde, habitação, a questão da água, educação, lazer e emprego. Entregou nesses quase 4 anos mais de 70 obras. Foi responsável pela ampliação do atendimento na saúde e melhoria dos serviços à população, e ampliação das redes de água e de saneamento. Também viabilizou, concluiu e entregou 144 apartamentos que estavam paralisados por mais de dez anos.

Ricardo Cortez e Preto Eventos pela coligação “A Posse Pode e Merece Mais”.

José Ricardo Cortez veio de Minas para o município paulista de Angatuba e, em seguida, com apenas 8 anos, no ano de 1980 mudou-se para Santo Antônio de Posse. Mais velho de 4 irmãos, é casado há 25 anos e pai de um garoto de 24, que hoje serve como Guarda Municipal aqui pelo município.

Bacharel em Direito, iniciou sua carreira no banco Bradesco em 2001 e, após 10 anos, deu início a carreira na vida pública. Na cidade, Ricardo já foi vereador, inclusive o mais votado na época e presidente da Câmara e ainda, chefe de gabinete do executivo. Em Holambra, foi de Diretor Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano e Rural e também Convênios e Habitação, período em que ajudou no processo de entrega de 433 unidades habitacionais através do programa “Minha Casa, Minha Vida”. E ainda, em Jaguariúna ocupou o posto de diretor de Desenvolvimento Econômico e Secretário Municipal de Mobilidade Urbana. Ricardo foi responsável pela vinda de grandes empresas para a Posse, como Friboi (MSP), Zanatta, Agristar, Perfrio, JSP, Boreal, Metal Posse, Sitela, entre outras. Presidente do Movimento Democrático Brasileiro (MDB-15) e disputando sua segunda eleição ao pleito de chefe do executivo, acredita estar preparado para atender a população ao lado do atual vereador Preto Eventos. População essa, a qual é muito grato, desde 2007 quando enfrentou um grave problema de saúde e recebeu orações de toda a comunidade, em diferentes religiões. Uma história de amor, respeito e gratidão além de experiência e sede de mudança e desenvolvimento.

Com a oficialização das candidaturas marcada para os próximos dias, a corrida eleitoral em Santo Antônio de Posse se intensifica, trazendo à tona as propostas e as trajetórias dos pré-candidatos que buscam conquistar a confiança do eleitorado.