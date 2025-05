Colisão frontal entre carro e caminhão deixa um ferido em Santo Antônio de Posse

Foto Ilustrativa

Motorista do automóvel foi levado à UPA de Jaguariúna com ferimentos leves; caminhoneiro testou negativo para álcool

Um acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão foi registrado na tarde desta segunda-feira (26) na Rodovia SP-107, altura do km 26,300, sentido Leste, em Santo Antônio de Posse (SP). A colisão frontal mobilizou equipes da Polícia Militar Rodoviária, que foram acionadas por volta das 16h10.

Segundo informações da equipe da PMR, o condutor do automóvel sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jaguariúna. O motorista do caminhão não se feriu e realizou o teste do bafômetro, que não acusou presença de álcool em seu organismo.

Por outro lado, o motorista do carro recusou-se a realizar o teste de etilômetro.

O trecho da rodovia é de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e foi atendido por duas viaturas da PMR com quatro policiais ao todo.