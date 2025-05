Posse abre inscrições para cursos gratuitos do programa Caminho da Capacitação, voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade social

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse abriu nesta quinta-feira, 29 de maio, as inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional voltados a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Nesta etapa, estão disponíveis os cursos de açougue e panificação, que serão realizados entre os dias 9 e 20 de junho. O local será divulgado em breve. A capacitação acontece de segunda a sexta-feira, sendo panificação em duas turmas: no período da manhã, das 8h às 12h, e à tarde, das 13h às 17h; já o curso de açougue será das 18h às 22h.

As inscrições para o programa Caminho da Capacitação, do Fundo Social de São Paulo, devem ser feitas exclusivamente pelo site: https://www.cursofussp.sp.gov.br/.

A secretária municipal de Desenvolvimento Social, Silvana Pinck Cortez, destaca a importância da iniciativa: “Esses cursos são oportunidades concretas para que nossos munícipes em situação de vulnerabilidade possam buscar uma nova perspectiva profissional e melhorar sua renda. Estamos empenhados em ampliar o acesso à capacitação e apoiar quem mais precisa. Agradecemos ao Governo do Estado de São Paulo por essa importante iniciativa, que chega para transformar vidas.”

Mais informações sobre as atividades podem ser obtidas pelo telefone (19) 3896-2556 ou presencialmente na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, localizada na Rua Santo Antônio, nº 386, no bairro Centro. O horário de atendimento é das 8h às 17h.

Sobre o programa

O Caminho da Capacitação é parte dos esforços do governo no combate à pobreza. O programa está inserido no Superação SP, ação integrada em formato inédito para tirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026.

Serão mais de 30 carretas com cursos profissionalizantes a partir do dia 9 de junho. O Caminho da Capacitação vai oferecer 46 cursos gratuitos em áreas como beleza, gastronomia e tecnologia. A ação tem como objetivo ampliar as oportunidades de formação e empregabilidade para a população que mais precisa.