Sarjetões são construídos em diversos cruzamentos do município de Mogi Mirim

Medida visa canalizar a água para as bocas de lobo e evitar alagamentos em períodos de chuva

Com o objetivo de coletar adequadamente as águas das chuvas e evitar transtornos nos cruzamentos de ruas e avenidas, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, iniciou a construção de sarjetões em diversos pontos da cidade.

Na prática, a obra consiste na construção de uma “canaleta” ligando às margens das vias, a fim de coletar e conduzir as águas superficiais da faixa pavimentada e das calçadas ao sistema de drenagem, boca de lobo e galerias. “É uma abertura que otimiza o escoamento das águas e evita problemas de alagamentos e mobilidade de pedestres nos períodos de chuva”, explicou o secretário da Pasta, Paulo Roberto Tristão.

Algumas localidades que receberam os novos dispositivos são os cruzamentos entre a Rua Padre José e Rua Paissandu; Rua Ulhoa Cintra e a Rua Acrísio da Gama e Silva; Rua Padre José e a Rua 13 de Maio; Rua Joaquim da Silveira Cintra e a Rua Profª. Maria Conceição Ferreira Alves Milano; Rua Ana da Gama e Silva e a Rua Sebastião Bordignon, dentre outras. Com investimentos de cerca de R$ 250 mil, a empresa Mogicom prosseguirá com a construção dos sarjetões no município.

“Os serviços executados são de grande importância, pois acabam conduzindo de forma correta as águas precipitadas sobre o asfalto para a lateral da via e bueiros. Também evita que a água fique espalhada sobre a rua, provocando o desgaste do pavimento e o surgimento de buracos,