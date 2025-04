Holambra realiza mutirão contra a dengue no Jardim das Tulipas neste sábado

A Prefeitura de Holambra realiza no próximo sábado, 26 de abril, um mutirão de combate à dengue no bairro Jardim das Tulipas. A ação acontecerá das 8h ao meio-dia e tem como objetivo eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, além de orientar os moradores sobre a prevenção dessas doenças.

Equipes formadas por agentes de saúde e servidores municipais percorrerão ruas e residências do bairro para fazer a retirada de recipientes que possam acumular água, como vasos, latas, pneus e outros objetos que favorecem a proliferação do mosquito.

A Prefeitura reforça o pedido para que os moradores abram as portas e recebam os agentes, que estarão devidamente identificados. A participação da população é essencial para o sucesso da ação.

Em meio ao crescimento dos casos de dengue em várias regiões, a prevenção continua sendo a principal forma de evitar a doença. Pequenos cuidados diários, como manter caixas d’água bem tampadas, limpar calhas e eliminar água parada em vasos de plantas, podem fazer toda a diferença.

A iniciativa é mais uma medida do município no enfrentamento ao avanço da dengue e demonstra o compromisso com a saúde pública e o bem-estar dos holambrenses.

Participe! Juntos, podemos vencer o mosquito.