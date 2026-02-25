Saúde de Artur Nogueira receberá 500 mil a pedido do Vereador Beto Baiano

Emenda parlamentar foi destinada pelo Deputado federal Carlos Zarattini

A Secretaria Municipal de Saúde de Artur Nogueira vai receber R$ 500 mil em recursos federais, fruto de uma emenda parlamentar do deputado federal Carlos Zarattini (PT), destinada a ampliar o atendimento especializado na cidade. O pedido foi apresentado pelo vereador Beto Baiano (PRD) junto ao gabinete do parlamentar em Brasília.

A emenda, já autorizada no orçamento federal e aguardando liberação dos trâmites burocráticos, destina os recursos especificamente para procedimentos de média e alta complexidade na saúde pública do município, com foco em exames e cirurgias que são considerados essenciais para o diagnóstico e tratamento de diversas condições de saúde.

No documento encaminhado ao Deputado, o parlamentar Beto Baiano indica os exames de ressonância magnética, indispensáveis para diagnósticos precisos em diversas especialidades médicas; exames de tomografia com contraste, que auxiliam na avaliação detalhada de órgãos e estruturas internas; teste ourométrico, exame utilizado em avaliações específicas de função respiratória e cirurgias ginecológicas, voltadas ao atendimento especializado da saúde da mulher, incluindo procedimentos eletivos e de urgência, como demanda prioritária para utilização do recurso.

O vereador afirmou que a articulação foi feita com foco em ampliar a capacidade de atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no município e melhorar o acesso da população a serviços especializados que hoje ainda são limitados. “Esse recurso representa um avanço significativo no enfrentamento das filas de espera por exames e cirurgias em Artur Nogueira, além de reduzir a dependência de deslocamentos de pacientes para cidades vizinhas”, completou o edil.

“Quero agradecer ao deputado Carlos Zarattini por atender nosso pedido e olhar com carinho para Artur Nogueira. Esse recurso de R$ 500 mil será fundamental para melhorar o atendimento na saúde e ampliar os serviços oferecidos na rede municipal. Quem ganha com isso é a nossa população”, destacou Beto Baiano.

O vereador também ressaltou que continuará buscando parcerias e novos investimentos para ampliar os serviços oferecidos pelo município e reduzir a fila de espera por exames e procedimentos especializados.