Saúde de Holambra dobra oferta de exames de mamografia durante o Outubro Rosa

O Departamento Municipal de Saúde de Holambra inicia na próxima segunda-feira, dia 2 de outubro, as ações do Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre o câncer de mama e de alerta a respeito da importância de exames preventivos para o diagnóstico precoce da doença.

Durante todo o mês, o número de mamografias disponíveis por meio do sistema público será ampliado, passando de 60 para 120 procedimentos. De acordo com o diretor da pasta, Valmir Marcelo Iglecias, todas as holambrenses entre 40 e 69 anos que não fizeram o procedimento nos últimos 12 meses devem ir, com Cartão Cidadão e documento oficial com foto, até a Unidade Básica mais próxima de sua casa.

“Nossa equipe irá acolher estas mulheres e, a partir daí, dar encaminhamento para que o procedimento seja realizado. Os 120 exames serão realizados ainda em outubro”, garantiu.

Em agosto, a carreta móvel do Hospital do Amor de Barretos ficou instalada no estacionamento do Teatro Municipal para a realização de mais de 100 exames de papanicolau – para prevenção de câncer de colo de útero – e mamografia. “Insistimos em ações preventivas aqui em nossa cidade”, pontuou o prefeito da cidade, Fernando Capato. “Fazemos um apelo para que as holambrenses desta faixa de idade compareçam às unidades de saúde e agendem o procedimento. A detecção precoce é fundamental para salvar vidas”.