Secretaria de Cultura e Turismo se reúne com secretário estadual para apresentar projetos

Nesta terça-feira, 24, a Secretaria de Cultura e Turismo de Itapira esteve em São Paulo em visita institucional ao Secretário de Turismo e Viagens do Estado, Roberto de Lucena. A diretora Roniana Valentim, o historiador Éric Apolinário e o secretário de Governo Sandro Cesar Oliveira Almeida participaram.

Durante o encontro, foram apresentados projetos estratégicos voltados ao fortalecimento do turismo no município, com ênfase na valorização da Rota 32 (circuito que remonta aos caminhos da Revolução Constitucionalista de 1932), incentivo ao turismo rural, promoção do turismo histórico e fortalecimento do afroturismo na região.

A secretaria também destacou que já iniciou os preparativos para as comemorações do centenário da Revolução de 1932, que será celebrado daqui a sete anos. “Como parte desse processo, estamos fazendo levantamentos e ações voltadas à preservação de edificações, lugares de memória e sítios arqueológicos ligados à Revolução no território itapirense”, explicou Roniana.

O objetivo da visita foi apresentar essas iniciativas e também pleitear o apoio do Governo do Estado de São Paulo para a inclusão de Itapira no Mapa do Turismo do Estado de São Paulo, consolidando o município como destino turístico com identidade histórica, cultural e rural. “Tivemos uma receptividade muito boa de todos os nossos projetos. Esse apoio do Estado é de extrema importância para o fortalecimento do turismo em nossa cidade”, finalizou a diretora.