Saúde de Jaguariúna realiza campanha de vacinação contra a poliomielite

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna vai realizar, de 5 a 30 de outubro, a Campanha de Vacinação contra a Poliomielite, destinada a crianças de um ano a menores de 5 anos. No mesmo período, será realizada a Campanha Nacional de Multivacinação para atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes até 15 anos.

O “Dia D” contra a pólio será no dia 17 de outubro, um sábado. Devem ser vacinadas todas as crianças de um ano a menores de 5 anos, que receberão uma dose oral (gotinha) da vacina contra a paralisia infantil.

Crianças e adolescentes na faixa etária menor de um ano e menores de 15 anos deverão comparecer às UBSs (unidades básicas de saúde) para atualização da caderneta de vacinação.

MENINGITE

Segundo a Secretaria de Saúde, neste ano, a vacina contra a meningite meningocócica ACWY foi introduzida no calendário de vacinação dos adolescentes entre 11 e 12 anos. A campanha será mais uma oportunidade para muitos adolescentes que ainda não receberam esta importante vacina.

A meningite é uma doença grave, que atinge as membranas que envolvem o cérebro, apresenta elevada taxa de mortalidade e pode levar a sequelas permanentes.

Outro imunizante do calendário do adolescente, disponibilizado para a faixa etária de 9 a 14 anos, é a vacina contra o HPV, que previne o câncer de colo do útero nas meninas e o câncer do pênis, entre os meninos, e as verrugas genitais.

“Manter a caderneta de vacinação atualizada é fundamental para evitarmos o aparecimento de doenças graves. As unidades de saúde de Jaguariúna estão preparadas para receber a população com segurança e proteção, neste período de pandemia”, disse a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.