Teatro Municipal Dona Zenaide de Jaguariúna recebe espetáculo Um Conto Chamado Circo

O palco do Teatro Municipal Dona Zenaide de Jaguariúna, localizado na rua Alfredo Bueno, 1151, no centro, recebe, nesta sexta-feira, dia 4, às 19h30, o espetáculo Um Conto Chamado Circo, sucesso de público, que tem entrada gratuita e tradução em libras.

A arte do circo é uma manifestação cultural e artística que engloba diversas habilidades performáticas, como acrobacia, malabarismo, equilibrismo, contorcionismo, palhaçaria, mágica, contação de histórias, entre outras. Esse encontro que encanta e emociona está chegando em Jaguariúna. O Circo de Histórias de Ribeirão Preto, está se apresentando nos palcos de vários teatros no Estado de São Paulo com uma história que remete ao circo clássico da década de 1940, proporcionando ao público, momentos de emoção, risadas e magia com um espetáculo voltado para toda a família. Com números acrobáticos, de equilibrismo e manipulação de objetos, o espetáculo é uma verdadeira celebração da arte circense, além de proporcionar o estímulo à leitura. Depois de passarem por Rio Claro, Batatais, Sertãozinho e Serrana com presença de grande público, agora a estreia acontece em Jaguariúna, no Teatro Municipal Dona Zenaide nesta sexta-feira, dia 4, com sessão às 19h30, aberta ao público. Os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência. Mensagem de autoestima- Nesta história, temos a personagem Lindalva, uma menina que se sentia solitária por ser visualmente diferente das outras crianças, até que um dia, ela encontra um circo e é convidada pelo dono a passar o dia com eles conhecendo os costumes e o dia a dia dos artistas; e a cada vivência circense ela começa a se sentir parte daquele lugar. É uma história sobre magia, amizade, esperança e sobre a importância de sermos nós mesmos. “Um Conto Chamado Circo foi pensado e criado para emocionar, divertir, e ser capaz de tocar o coração de quem o assiste” revela a artista circense, produtora cultural e idealizadora do Circo de Histórias Karina Bredariol. Ela diz que todo o elenco, juntamente com a equipe técnica, está ansioso e preparado para essa circulação. “Este espetáculo é muito especial para nós, porque acaba mostrando o que o circo realmente é, um lugar de trabalho duro, união, aceitação e muito amor, mas principalmente o lugar de realizar sonhos. Está sendo maravilhoso poder compartilhar esta história com tantas pessoas”, emenda Karina. “Se apresentar em tantos palcos diferentes, em espaços tão especiais e consagrados, é, para todo o nosso grupo, uma etapa importante para a arte que fazemos. Circular por tantas cidades do Estado tem sido uma imensa alegria”, afirma Karina Bredariol. O Circo de Histórias vai rodar milhares de quilômetros para levar alegria e entretenimento para o público com um espetáculo 100% gratuito, pois um dia sem riso, é um dia perdido. A circulação é realizada por meio do EDITAL PNAB n° 27/2024 – DIFUSÃO E CIRCULAÇÃO DE PROJETOS ARTÍSTICOS CULTURAIS – “Circulação Um Conto Chamado Circo”. Não perca a chance de se encantar com a magia do circo! Retire seus ingressos uma hora antes das apresentações na bilheteria do teatro e se deixe levar pelas histórias do Circo de Histórias.

Serviço- Espetáculo: Um Conto Chamado Circo- do Grupo Histórias de Circo de Ribeirão Preto

Data: 04 de julho-sexta-feira

Local: Teatro Municipal Dona Zenaide (Rua Alfredo Bueno, 1151, centro)

Horários: 19h30. Entrada gratuita! Os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência.

Ficha técnica

Karina Bredariol: idealização, dramaturgia, produção, cenografia e artista circense

Pedro Paulo Arruda: direção, figurinos, desenho de luz e artista circense

Fernanda Soto: Operação de luz

Humberto Caligari: Operação de som

Monalisa Machado: Contadora de Histórias

Contrarregra: Daniela Fonzar

Gisele Canhette: artista circense

Mateus Romano: artista circense

Michele Noboa: artista circense

Luiz Monteiro: artista circense

Julia Faria: artes gráficas

Andrew Martinelli: intérprete de libras

Fabíola Aissa: Receptivo do público

Fotógrafos: Adriano Escanhuela, Paula Caldas, Pedro Son e Rogener Pavinski..

Márcia Rosseto: assessoria de imprensa (M3)

Produção geral: Circo de Histórias de Ribeirão Preto

Credito das fotos: Pedro Son.