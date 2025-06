McDia Feliz 2025 inicia vendas antecipadas do Big Mac e abre portas para o futuro de crianças e jovens

Os tíquetes antecipados devem ser trocados por Big Mac, em 23 de agosto, nos restaurantes McDonald’s

O McDia Feliz, uma das principais campanhas do país em arrecadação de fundos para causas infantojuvenis do Brasil, deu início às vendas de tíquetes antecipados para sua 37ª edição, que acontece em 23 de agosto. Toda a renda obtida com as vendas de sanduíches Big Mac – exceto impostos – será revertida para Instituto Ronald McDonald, que atua na luta contra o câncer infantojuvenil, e para o Instituto Ayrton Senna, que acelera a qualidade da educação pública no Brasil.

Assim como nas últimas edições e pensando na conveniência dos consumidores, os tíquetes antecipados do Big Mac podem ser adquiridos no formato físico ou digital, no valor de R$20 cada, sendo possível comprar kits de até oito unidades.

● Para adquirir seu Big Mac e apoiar o Instituto Ronald McDonald: clique aqui

● Para adquirir seu Big Mac e apoiar o Instituto Ayrton Senna: clique aqui

● Para compras em grande quantidade, basta enviar um e-mail para os institutos apoiados em mcdiafeliz@instituto-ronald.org.br e/ou mcdiafeliz@ias.org.br.

A venda antecipada vai até 19 de agosto (tíquete digital) e 20 de agosto (tíquete físico). A troca pelo Bic Mac será válida apenas no dia 23 de agosto, no balcão, totens de autoatendimento ou no Drive-Thru dos restaurantes participantes do McDia Feliz. Para saber mais, acesse o regulamento.

Na última edição, a campanha arrecadou R$ 26,2 milhões e apoiou 85 projetos do Instituto Ronald McDonald e do Instituto Ayrton Senna. Ainda, em 2024, a campanha destinou, por meio do Movimento VemVida, mais de R$1,5 milhões às famílias afetadas pelas enchentes do Rio Grande do Sul, contribuindo com a reconstrução e recuperação dos sonhos de milhares de pessoas. Desde a primeira edição, em 1988, mais de 11 milhões de vidas foram transformadas pelo McDia Feliz.

Muita além de uma campanha solidária: impacto social na prática

Instituto Ronald McDonald: mais de 30 mil crianças impactadas

Em 2024, o Instituto Ronald McDonald beneficiou 80 projetos de 49 instituições de norte a sul do Brasil. Entre os projetos, estão aquisição de equipamentos hospitalares, operacionalização de hospitais, pesquisas científicas, humanização de ambiente hospitalar e projeto para educação continuada de profissionais, entre outros. Além disso, houve a operação das sete unidades do Programa Casa Ronald McDonald e das nove unidades do Espaço da Família Ronald McDonald no Brasil.

Ao todo, mais de 30 mil crianças foram impactadas diretamente pela campanha só em 2024. Como Nathália e Denisleo, pais da pequena Nataly, de 9 anos. A família do Ceará é uma das apoiadas pelo McDia Feliz. “Vi minha filha enfrentar dois diagnósticos difíceis — primeiro um câncer no olho, depois um na perna — e, mesmo assim, ela nunca deixou de sorrir e sonhar. Cada passo ao lado dela nessa jornada contra o câncer tem sido uma mistura de dor, esperança e fé. Quando chegamos à Casa Ronald McDonald, vindo de Quixeré, no Ceará, estávamos cansados, assustados e longe de casa. Mas aqui encontramos mais do que um lugar para ficar — encontramos acolhimento, dignidade e amor. A Casa nos devolveu o que mais precisávamos naquele momento: forças para continuar. O Instituto Ronald McDonald não cuida só dos pacientes. Eles acolhem as famílias, ouvem nossas dores e caminham com a gente. Saber que não estamos sozinhos faz toda a diferença”, contam os pais.

Instituto Ayrton Senna: mais vidas no pódio

Com os recursos arrecadados na campanha McDia Feliz 2024 , foi possível acelerar ainda mais a qualidade na educação pública brasileira, com a continuidade de cinco iniciativas de educação integral do Instituto Ayrton Senna. Graças a mobilização, mais de 53 mil educadores foram formados, impactando diretamente a jornada de aprendizado de mais de 816 mil estudantes em escolas públicas de diversas regiões do país.

Entre os projetos beneficiados, destaca-se o trabalho voltado para o desenvolvimento de competências socioemocionais em estudantes do Centro Paula Souza, em São Paulo, e do Ensino Fundamental II em Sobral, no Ceará, referência nacional em educação. Essas iniciativas ajudam crianças e jovens a fortalecerem habilidades essenciais, como colaboração, resiliência e pensamento crítico, ampliando suas oportunidades para um futuro melhor. Para milhares de estudantes, os benefícios em adquirir tais habilidades vão além da sala de aula, tornando-se uma verdadeira porta de entrada para a realização de sonhos no presente e no futuro, preparando-os para enfrentar os desafios do século XXI.

Sobre o McDia Feliz

O McDia Feliz é o principal evento beneficente do McDonald’s e, atualmente, é uma das maiores mobilizações em prol de crianças e adolescentes no Brasil. A campanha é realizada no país desde 1988, gerando recursos para as instituições apoiadas pelo Instituto Ronald McDonald, que atuam para proporcionar mais saúde e bem-estar para crianças e adolescentes com câncer. Em 2018, o projeto ampliou seu impacto para beneficiar outra causa de grande importância para o país, a Educação, contribuindo para as ações do Instituto Ayrton Senna. Desde sua primeira edição, mais de R$ 426 milhões já foram arrecadados pelo McDia Feliz. Para saber mais, acesse o site: https://www.mcdonalds.com.br/mcdia-feliz.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui mais de 2.400 restaurantes, entre unidades próprias e de seus franqueados, que juntos empregam mais de 100.000 funcionários (dados de 31/03/2025). A empresa também está comprometida com o desenvolvimento das comunidades em que opera com a oferta de oportunidades de primeiro emprego formal aos jovens e com o impacto ambiental positivo por meio de sua Receita do Futuro. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia, por favor, visite o nosso site: www.arcosdorados.com

Sobre o Instituto Ronald McDonald

Organização sem fins lucrativos, o Instituto Ronald McDonald (IRM) há mais de 26 anos atua para promover saúde e bem-estar de crianças, adolescentes e seus familiares e contribui para aumentar as chances de cura do câncer infantojuvenil no Brasil. Para atingir esse objetivo, o Instituto trabalha promovendo a estruturação de hospitais especializados, a hospedagem para famílias que residem longe dos hospitais, a capacitação de estudantes e profissionais de saúde e a sensibilização de profissionais da educação básica para realizarem o diagnóstico precoce por meio do conhecimento dos sinais e sintomas da doença, além de incentivar a adesão a protocolos clínicos e promover a disseminação de conhecimento sobre a causa. A ONG faz parte do sistema beneficente global Ronald McDonald House Charities (RMHC), presente em mais de 60 países, coordenando os programas globais: Casa Ronald McDonald, voltado para a hospedagem, transporte e alimentação dos pacientes; e o Programa Espaço da Família Ronald McDonald, que torna menos desgastante o dia a dia das famílias durante o tratamento. No Brasil, há ainda outros dois programas locais: Atenção Integral e Diagnóstico Precoce, com ações específicas de combate ao câncer infantojuvenil. O Instituto conta com o apoio de diversas empresas e pessoas físicas para desenvolver e manter seus programas. Ao todo, a organização já beneficiou mais de 1.749 projetos de 108 instituições de norte a sul do país, beneficiando mais de 3 milhões de crianças e adolescentes com câncer e suas famílias. Para saber mais, acesse https://institutoronald.org.br/.

Sobre o Instituto Ayrton Senna

Fruto do sonho do tricampeão mundial de Fórmula 1, o Instituto Ayrton Senna é um centro de inovação que busca acelerar a qualidade da educação pública no país. Fazemos isso por meio de pesquisa e inovação, implementação de programas educacionais e contribuição com políticas públicas. Realizamos parcerias com redes de ensino públicas em todo o Brasil para promover alfabetização, melhoria da aprendizagem, desenvolvimento das habilidades socioemocionais e gestão educacional. Em todos eles, trabalhamos com diagnósticos, formação de educadores e gestores, estabelecimento de metas, monitoramento de indicadores e oferecendo ferramentas e materiais educacionais para serem utilizados em sala de aula. Ao longo de nossa atuação, o Instituto já realizou mais de 39 milhões de atendimentos a crianças e jovens em cerca de 3 mil municípios. Diante dos desafios socioambientais de hoje, acreditamos que transformar vidas por meio da educação seja um caminho essencial para a construção de um país mais justo e um futuro mais sustentável para todos e todas. Para saber mais, acesse: https://institutoayrtonsenna.org.br/