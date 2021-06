Saúde e UniFAJ garantem entrega de 500 Cestas Básicas durante 7 meses

Os profissionais de Saúde de Santo Antônio de Posse, vem desenvolvendo excepcional trabalho diante o desafio em exercer sua profissão em meio a uma pandemia com proporções assustadoras como a que estamos passando desde o ano passado.

Esses profissionais, a cada dia, são responsáveis em consolidar práticas de vida à população e mesmo diante às incertezas deste vírus, jamais deixaram de cumprir com louvor a função que os cercam.

Por isso, como secretário da saúde, consciente da importância de cada um desses profissionais para a população da nossa cidade, busquei formas de promover algum tipo de reconhecimento à minha equipe: através de uma parceria com a Faculdade de Medicina da UniFAJ , consegui a doação de 500 cestas básicas com mantimentos e materiais de higiene que serão repassadas à todos aqueles que estão na linha de frente ao COVID-19 do nosso município.

Além dos funcionários da saúde, a população será contemplada com essa ação pois destas 500 cestas, 250 cestas foram repassadas ao Fundo Social de Santo Antônio de Posse que vem desenvolvendo um trabalho único na assistência da população vulnerável.

Espero poder fazer muito por esta equipe que torna possível a realização de grandes conquistas na área da saúde, assegurando a todo possense o direito constitucional à saúde.