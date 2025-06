Polícia Militar prende homem por adulteração de veículo em Itapira

Motoneta com placa artesanal e chassi suprimido foi apreendida no bairro São Vicente

Na tarde desta segunda-feira (2), a Polícia Militar prendeu um homem por adulteração de sinais identificadores de veículo no bairro São Vicente, em Itapira.

Durante patrulhamento, a equipe policial avistou uma motoneta com placa artesanal, conduzida por V.S., e realizou a abordagem. Nada de ilícito foi encontrado com o suspeito, mas, ao verificar o veículo, os policiais constataram que além da placa artesanal, o chassi estava completamente suprimido.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Itapira, onde a ocorrência foi registrada. O infrator permaneceu preso e a motoneta foi apreendida para perícia.