SAÚDE REALIZA AÇÃO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AO SETEMBRO AMARELO

O Centro Especializado Odontológico (CEO) de Jaguariúna, da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta quinta-feira, dia 25 de setembro, uma ação especial em apoio à campanha do Setembro Amarelo, dedicada à prevenção ao suicídio e à promoção da saúde mental.

Durante a ação, os profissionais da área odontológica realizaram acolhimento, escuta ativa, além de promover cuidados com a saúde emocional dos pacientes.

A coordenadora de Saúde Bucal, Milena Gomes, destacou a importância de integrar campanhas como o Setembro Amarelo à rotina dos serviços de saúde. “Nosso compromisso vai além da saúde bucal. Participar dessas ações reforça o cuidado com a saúde integral da população e mostra que estamos atentos ao bem-estar de cada cidadão”, afirmou.

Ainda na quinta, como parte da programação do Setembro Amarelo, a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Guedes promoveu uma palestra com psicóloga voltada aos pacientes.

“A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reafirma seu compromisso com a promoção da vida e o cuidado integral com os cidadãos. Iniciativas como essa evidenciam o olhar atento da gestão municipal para as necessidades emocionais e sociais da população”, informa a Secretaria de Saúde.

Foto: divulgação