SAÚDE REALIZA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO NA FEIRA NOTURNA NA PRÓXIMA QUARTA-FEIRA

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna irá promover a campanha de multivacinação e contra a poliomielite na Feira Noturna, na próxima quarta-feira, dia 28 de setembro. O objetivo é ampliar a atualização vacinal de crianças e adolescentes de 6 a 14 anos no município. Será realizada a vacinação contra Covid-19, febre amarela, tríplice viral, dupla adulto, meningo ACWY, HPV, varicela e pólio.

Além da vacinação na Feira Noturna de Jaguariúna – que tem atraído grande público todas as quartas-feiras, das 17h às 21h –, a Secretaria de Saúde também levou a campanha de multivacinação para escolas da rede municipal.

Na próxima segunda-feira, dia 26, a equipe da Saúde estará na escola Oscarlina Pires Turato. Na quarta, dia 28, será a vez dos alunos da escola Franklin de Toledo Piza Filho serem vacinados e, na sexta-feira, dia 30, a vacinação acontecerá na escola Prefeito Adone Bonetti.

Outras três escolas – Coronel Amâncio Bueno, Professor Irineu Espedito Ferrari e Professor Mário Bergamasco – também já receberam a multivacinação.

Segundo a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, a ideia é incentivar a população a vacinar as crianças e jovens, pois a adesão à campanha nacional está abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde.

“A ação realizada pela Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria de Educação, nas escolas municipais tem demonstrado que existem muitas crianças com esquema vacinal incompleto para a faixa etária. Por isso, a importância de ampliarmos a campanha e a conscientização dos país e responsáveis para a necessidade de atualizarem as carteiras de vacinação de seus filhos”, disse a secretária.