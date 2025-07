Guarda Municipal descobre desmanche de caminhões furtados em Mogi Guaçu

Foto: André Luis Rosa / EPTV

Quatro pessoas foram presas na zona rural do município; local tinha caminhões roubados e desmontados

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Mogi Guaçu descobriu na manhã desta segunda-feira (7) um desmanche ilegal de caminhões em uma propriedade na zona rural da cidade. Quatro pessoas com ligação com o esquema foram detidas no local, que fica no bairro Chácara Santa Felicidade.

A ação foi desencadeada após a empresa proprietária de um dos caminhões roubados, equipado com sistema de rastreamento, detectar a localização do veículo no galpão. O caminhão havia sido levado no dia 4 de junho nas proximidades de Casa Branca, região de São João da Boa Vista. Segundo informações da GCM, o motorista foi feito refém e abandonado em Aguaí, cidade vizinha.

Ao chegarem à propriedade rural, os agentes encontraram dois caminhões inteiros e outros quatro já parcialmente desmontados. A Polícia Civil foi acionada e compareceu ao local para realizar a perícia.

Entre os quatro presos, um deles já possui passagem por tráfico de drogas. As imagens captadas por câmeras de segurança da região deverão ajudar na identificação de outros envolvidos no esquema.

A investigação segue em andamento para apuração completa da quadrilha.

Fonte: G1