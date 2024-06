Saúde registra 14,2 mil doses de vacina contra dengue aplicadas em crianças e adolescentes

Crédito: Rogério Capela

Imunizante segue disponível nos 68 centros de saúde de Campinas. Basta apresentar documento de identificação com foto e a carteira de vacinação (se tiver)

A Secretaria de Saúde de Campinas registrou 14.204 doses de vacina contra a dengue aplicadas em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos no período entre 11 de abril, início da campanha contra a doença, e esta segunda-feira, 24 de junho. Os imunizantes continuam disponíveis nos 68 centros de saúde (CSs) da cidade.

A primeira remessa de vacinas recebida pelo Município tinha 18.063 doses. A entrega foi feita à Saúde pelo governo do Estado, que recebeu do Ministério da Saúde.

“A vacina é segura e ajuda a evitar complicações da doença”, explicou a coordenadora do Programa de Imunização de Campinas, Chaúla Vizelli.

Não é preciso realizar agendamento para receber a vacina contra a dengue. Basta levar documento de identidade com foto e a carteira de vacinação (se tiver).

Campinas entrou na lista de municípios contemplados com vacinas após o prefeito Dário Saadi, também vice-presidente da área de Saúde da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP), ter feito no mês de março uma reunião em Brasília com a ministra da Pasta, Nísia Trindade, e outros integrantes da entidade para tratar sobre a distribuição.

Em 19 de abril, Dário reivindicou à ministra a entrega de mais doses aos municípios. Por enquanto, não há previsão sobre entrega de nova remessa.

Esquema vacinal

O esquema vacinal recomendado corresponde à administração de duas doses, com intervalo de três meses entre as aplicações. A operacionalização da campanha é uma decisão de cada município.

Como receber a dose?

As salas de vacinação funcionam conforme horário de funcionamento de cada CS. Detalhes sobre cada unidade básica, incluindo endereços e contatos, estão na página https://vacina.campinas.sp.gov.br.