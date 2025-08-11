Secretaria da Justiça e Cidadania assina protocolo de intenções com Holambra para criação de Órgão Gestor de Juventude

Acordo prevê cooperação técnica para fortalecer políticas públicas voltadas aos jovens e foi firmado durante o 8º Conexidades, realizado na cidade

A Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SJC) e a Prefeitura de Holambra deram, nesta quinta-feira (7), um passo importante para ampliar a participação e o atendimento às demandas da juventude local. Durante o 8.º Conexidades, os órgãos assinaram um protocolo de intenções para a criação do Órgão Gestor de Juventude no município — iniciativa que terá suporte técnico e orientação da Coordenadoria de Políticas para a Juventude (CPJ) da SJC. O acordo prevê cooperação mútua para o desenvolvimento de políticas públicas com ênfase na governança local.

O protocolo foi assinado pelo secretário Fábio Prieto e pelo prefeito Fernando Henrique Capato, durante o 8.º Conexidades, em Holambra. Também estiveram presentes na cerimônia o secretário-executivo Raul Christiano e o coordenador de Políticas para Juventude, Juliano Borges, além de vereadores locais.

Conselhos regionais

“Estamos trabalhando com prefeitos e vereadores para fortalecer a atuação nas cidades e queremos institucionalizar essa parceria para dar mais estrutura e garantir a participação efetiva de todos. A Coordenadoria e seus parceiros vão atuar junto aos gestores, que conhecem melhor as realidades locais, para mobilizar recursos e ações em benefício dos jovens. Também vamos institucionalizar os Conselhos Regionais da Juventude, ampliando o alcance das políticas públicas. Essa é uma prática adotada por grandes nações, que investem no apoio direto à juventude para promover desenvolvimento social e econômico”, afirmou o secretário de Estado da Justiça e Cidadania, Fábio Prieto.

Antes da assinatura, o secretário participou do painel “Completar a Caminhada Democrática: Solução de Paz para o Brasil”, no qual destacou a importância do fortalecimento das instituições e do diálogo entre Estado e sociedade para a construção de uma cultura de paz.

O evento foi concluído com a entrega de 53 certificados “Município Amigo da Juventude” e 32 certificados “Câmara Parceira da Juventude”, reconhecendo os esforços de cidades e casas legislativas que promovem ações em benefício dos jovens.

Juliano Borges, coordenador de Políticas para a Juventude da Secretaria, ressaltou a importância dessas parcerias para a ampliação da participação juvenil e o fortalecimento das políticas públicas locais. “A política da juventude é feita de força e parceria, e esta cerimônia reconhece municípios e câmaras que acreditam no protagonismo jovem, fundamentais para formar as próximas lideranças do país. O trabalho realizado nos municípios, criando espaços democráticos para os jovens, é essencial para o desenvolvimento social e econômico local. Não é possível avançar em políticas públicas sem ouvir os jovens, e contar com parceiros é fundamental para seguir avançando nessa agenda.”