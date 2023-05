Secretaria de Educação recebe doação de computadores do Cristália

A Secretaria Municipal de Educação de Itapira recebeu na manhã da última quarta-feira, 10, a doação de 33 computadores seminovos do Laboratório Cristália. Uma parte será utilizada para trocas das escolas municipais e o restante será utilizado na ampliação do laboratório de informática do polo local da Univesp para expandir o atendimento aos estudantes da universidade.

A secretária Regina de Santana Lago Gracini agradeceu a empresa. “Essa doação é muito importante para nosso município porque possibilitará trocas de computadores em escolas sem a utilização de recursos próprios do município e permitindo que essa verba possa ser destinada para outras finalidades também essenciais para a educação municipal”, afirmou.

A ação do Laboratório Cristália faz com que a empresa cumpra pelo menos cinco dos 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) estabelecidos pela ONU (Organização das Nações Unidas) da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que tem como objetivo elevar o desenvolvimento do mundo e melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas.