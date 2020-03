Secretários municipais recebem orientações sobre Coronavírus em Itapira

Na manhã desta segunda-feira, 13, os secretários municipais se reuniram com representantes da Secretaria de Saúde para receberem informações sobre o Plano de Contingência do Coronavírus (Covid-19) em Itapira. O médico infectologista Dr. Abraão Bueno Garcia conduziu o encontro e reforçou as orientações sobre os métodos de prevenção, além de tirar dúvidas pontuais referentes à atuação de cada setor. Não há registro de casos suspeitos no município.

No último sábado o Prefeito José Natalino Paganini decretou a suspensão das aulas em toda a Rede Municipal de Educação (Creches, Pré-Escolas e Escolas de 1º a 5º ano), de todas as atividades dos SCFC (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos)/ NAIs e do Centro Dia do Idoso. Entre os dias 16 e 20 a presença é facultativa, as faltas serão abonadas e os pais e responsáveis estão sendo avisados sobre a medida. A partir do dia 23 a suspensão é total.

Da mesma forma, eventos municipais em ambientes fechados e de grande concentração de pessoas também ficam suspensos. Toda a programação especial do Bicentenário do mês de março também foi cancelada. Os Museus e as Bibliotecas também serão fechados para visitação por tempo indeterminado.

A Secretaria de Esportes e Lazer também está suspendendo até 30 de março suas atividades coletivas como amistosos, recreações, treinamentos e competições municipais, regionais e estaduais. Todos os equipamentos esportivos (quadras, piscinas, campos, pistas) administrados pela Secretaria também ficarão fechados.

A campanha de exame preventivo das mulheres com horário estendido nos postos, a edição do Projeto Rio Limpo e a palestra do Conselho Regional de Contabilidade sobre o Imposto de Renda solidário que ocorreriam essa semana também foram cancelados. O atendimento nas repartições públicas segue sem alterações nesse momento.

Outros setores

Também na manhã desta segunda-feira a Secretaria de Saúde reuniu-se com a Associação Comercial e Empresarial de Itapira, representantes de bancos e clubes recreativos para orientação em relação ao Covid-19. Desde quinta-feira passada os encontros estão sendo realizados com diversos setores como ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos), empresas, entidades e outros setores com o intuito de orientação e esclarecimentos de dúvidas.

