Prefeitura de Santo Antônio de Posse abre inscrições para o auxílio-transporte

Começa no próximo dia 13 de janeiro, o período de recadastramento do Auxílio-Transporte de Santo Antônio de Posse. Os estudantes interessados no benefício devem comparecer na Secretaria de Desenvolvimento Social, na Rua Santo Antônio, 386 – Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

É importante ressaltar que os alunos que não fizerem o cadastramento não terão direito ao reembolso. Os documentos necessários são – Cópia do RG e CPF, comprovante de endereço, holerite (se acaso trabalhar) e atestado de matrícula.