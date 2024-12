Neste verão, cuidado com o câncer de pele

Foto: Mykola Osmachko

Com o verão batendo à porta, é hora de redobrar os cuidados com a saúde da pele! Você sabia que o câncer de pele é o mais comum no Brasil? Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), só entre 2023 e 2025, são esperados mais de 220 mil novos casos de câncer de pele não melanoma e 9 mil de melanoma por ano.

O maior vilão são os raios ultravioleta, emitidos pelo sol e também por lâmpadas artificiais e câmaras de bronzeamento. Eles causam danos cumulativos no DNA da pele. Mas a boa notícia é que a prevenção está ao nosso alcance!

Evite a exposição ao sol entre 10h e 16h. Use filtro solar, chapéus e roupas leves. Mesmo nos dias nublados, o cuidado é importante! E fique atento aos sinais: manchas que coçam, pintas que mudam de cor ou feridas que não cicatrizam são alerta para procurar um médico.

O SUS oferece diagnóstico e tratamento gratuitos para o câncer de pele, desde métodos como dermatoscopia até cirurgias, quimioterapia e imunoterapia. Em 2023, mais de 65 mil cirurgias foram realizadas pelo sistema.

Lembre-se: o melanoma é o tipo mais agressivo e pode se espalhar para outros órgãos, mas tem altas chances de cura se detectado cedo. Já o câncer de pele não melanoma, o mais comum, costuma ser menos letal, mas pode causar mutilações se não tratado a tempo.

Reportagem, Janary Damacena

Agência Voz