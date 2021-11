Semana do Empreendedorismo de Artur Nogueira incentiva participação feminina no mundo dos negócios



“Entre Elas” acontece na terça-feira (23), apresentará casos de sucesso de mulheres empreendedoras e terá palestra especial com a influenciadora digital Larissa Buschinelli; Faça sua inscrição

Já fez tempo que as mulheres de Artur Nogueira deixaram a cozinha de casa para empreender e serem protagonistas de histórias de sucesso no mundo dos negócios. Pensando em tornar esses casos conhecidos e ainda impulsionar a participação de outras mulheres no empreendedorismo, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio do Comitê de Retomada Econômica, realizará o “Entre Elas”.

O evento fechado acontecerá na próxima terça-feira (23), onde mulheres que se destacam na liderança e em negócios de Artur Nogueira participarão de um talk-show e elencarão seus casos de sucesso no salão da Associação de Pais e Amigos e Excepcionais (APAE), a partir das 19h30. A noite também contará com a palestra especial “O recomeço” da influenciadora digital e coaching Larissa Buschinelli. A inscrição podrá ser feita através do link (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB1oXNthFKlhT_hko5HlxAIujI53iBTyKDXn8o9gTkhzJWSA/viewform)

CASOS DE SUCESSO

O “Entre Elas” apresentará história com a da Vivian Dutra (Anglo Artur Nogueira), que construiu uma escola com apenas um aluno e empreendeu ao ponto de conquistar outros 500 estudantes. A noite também dará espaço para os relatos da empresária Rose Artuzi (Loja Atrevida) que, aos 20 anos de idade, deixou a função de sacoleira para ser proprietária de duas lojas de roupas e calçados.

O talk-show ainda abordará experiências de empresárias do ramo de beleza e estética como a Tânia Theobaldo (Lateliê), que começou o negócio no quintal de casa e expandiu a ideia para um salão grande e equipado. A empreendedora Ana Paula Gallo (Degusta Fit) é outra convidada especial do “Entre Elas”. Com apenas 26 anos, ela foi ousada o suficiente para se aventurar no ramo da culinária em meio à pandemia da Covid-19. O resultado? Puro sucesso.

E fazendo jus ao ditado de que uma mulher deve ajudar a outra, a empresária Adriana Toledo (JT Hortaliças) relembrará os momentos em que foi incentivada pela sogra a “tirar a barriga do fogão” e a abrir o próprio negócio. Anos após esse valioso conselho, ela comanda uma empresa com clientes em várias cidades da região.

Ainda compondo a lista de convidadas extraordinárias está a empresária a artista Célia Tomé (Iguana Decor), que transformou o barracão de laranja que o pai tinha em um ateliê de artigos de decoração.

LARISSA BUSCHINELLI

Enviada ao mundo com a missão de transformar vidas e inspirar pessoas. Sucesso na internet como influenciadora digital, coaching e responsável pela palestra “O Recomeço”. Mulher forte, empreendedora e inspiradora.

Com mais de 210 mil seguidores no Instagram, Larissa usa as plataformas digitais para motivar e transformar vidas. Esbanja simpatia por onde passa e é reconhecida pelo seu alto astral e pela sua humildade. Sua energia positiva é contagiante e irradia diariamente para os seus seguidores muito otimismo, fé e esperança.

SEMANA DO EMPREENDEDORISMO

O “Entre Elas” integra a Semana de Empreendedorismo “Juntos Fortalecendo Artur Nogueira”, promovido pela Prefeitura de Artur Nogueira, por meio do Comitê Municipal de Retomada Econômica e em parceria com o Sebrae. Realizada entre os dias 22 e 29 de novembro, a ação tem o objetivo de promover iniciativas de geração de emprego e impulsionamento do comércio local.