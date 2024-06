Marcos Paulo & Marcelo interpreta grandes sucessos do sertanejo no Arraiá Sinfônico de Artur Nogueira

Evento, que celebra 100 anos da Corporação Musical 24 de Junho, acontecerá na próxima segunda (24), no Balneário Municipal

A Corporação Musical 24 de Junho, de Artur Nogueira, anuncia mais uma participação especial no Arraiá Sinfônico, evento que celebra os 100 anos da instituição. A dupla Marcos Paulo & Marcelo irá interpretar os grandes sucessos da carreira, ao lado da Orquestra Sinfônica Jovem.

O concerto acontecerá na próxima segunda-feira (24), a partir das 19h, no Balneário Municipal. A organização frisa que a entrada será gratuita e aberta ao público.

A festa conta com apoio da Prefeitura de Artur Nogueira e da EPTV Campinas, e trará outras atrações de peso, como Sami Rico, Pedro Leonardo e Márcio & Gustavo. Nos próximos dias, a Prefeitura divulgará outros artistas que farão parte do evento.

Marcos Paulo & Marcelo

Marcos Paulo, filho do Milionário, e Marcelo, afilhado musical do José Rico, trazem a continuidade do legado da lendária dupla Milionário & José Rico. Desde 2008, a dupla têm encantado o público com sua semelhança musical e performática aos seus padrinhos musicais.

O primeiro DVD da dupla, intitulado “CONTINUIDADE…”, gravado em agosto de 2016, reflete fielmente o gênero sertanejo e oferece uma apresentação emocionante e inesquecível.

SERVIÇO

Arraiá Sinfônico

Concerto da Orquestra Sinfônica Jovem com participação de grandes nomes do sertanejo

Data: 24/06 (segunda-feira)

Horário: A partir das 19h

Local: Balneário Municipal

Entrada gratuita

Foto artistas: Reprodução/ Facebook