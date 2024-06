Evento em Holambra é oportunidade para quem quer se aperfeiçoar ou empreender com flores, plantas, criação e arte

A edição 2024 de Enflor & Garden Fair abre as portas domingo, 14 de julho, para três dias de muito bom gosto e inovação em arranjos florais, decoração de festas, paisagismo e jardinagem

A decoração de uma festa, um buquê exclusivo, um projeto paisagístico ou um arranjo de mesa são obras de arte. Isto porque reúnem flores, plantas, cores, texturas, acessórios e muita técnica para harmonizar tantos elementos e surpreender. Afinal, técnicas seguras mais criatividade e bom gosto influenciam – e muito – o resultado final. É justamente para atualizar quem já atua no mercado da floricultura, decoração e paisagismo e capacitar quem quer empreender neste segmento que Holambra apresenta este mês a 31ª edição do ENFLOR e a 19ª Garden Fair. A exposição conjunta acontece de 14 a 16 de julho, no Pavilhão de Exposição da cidade.

Como todo evento que se propõe a inovar com criatividade, Enflor & Garden Fair chega completo para a edição 2024, com feira de negócios, palestras variadas, conteúdos exclusivos, lançamentos, novidades e muito network, já que o que não falta em eventos assim é a presença dos mais renomados talentos da atualidade, como os artistas florais Tanus Saab, Paulo Perissoto, Dannilo Camargos e Harley Vix, entre tantos outros.

Dirigido a floristas, paisagistas, arquitetos, decoradores, organizadores de festas, promotores de eventos, produtores, atacadistas e distribuidores de flores e plantas, Enflor & Garden Fair se renova anualmente para apresentar ao mercado as tendências desse segmento tão diverso.

O criativo show de bom gosto começa logo na entrada do evento, com um portal decorado, e continua pelos demais espaços da feira de negócios, onde 180 empresas expositoras vão apresentar lançamentos em flores e plantas, acessórios para floriculturas e paisagismo, itens de decoração de festas e eventos, jardinagem, ferramentas, embalagens e até tecidos.

“A edição 2024 está imperdível para quem já atua no segmento da floricultura, decoração, paisagismo e jardinagem, porque vai reunir talentos conhecidos e reconhecidos Brasil afora, permitindo, assim, muita troca de ideias. E é ideal também para quem quer se inspirar antes de empreender neste setor que está em constante ascensão”, comenta o diretor Renato Opitz.

Programação de Capacitação

Nos três dias do evento haverá palestras no Congresso ENFLOR e no Congresso GARDEN FAIR. Em ambos, diferentes temas serão ministrados por grandes nomes da floricultura, da decoração e do paisagismo.

Além das palestras e workshops, estão incluídos o acompanhamento da montagem de uma exposição paisagística, visitas à Cooperativa Veiling Holambra e ao Ceaflor, dois grandes players do mercado, que se localizam no Circuito das Flores, nas imediações de Holambra.

Para saber sobre o Congresso de Paisagismo e conhecer a programação do Congresso Enflor 2004 acesse: www.enflor.com.br

Serviço:

31º ENFLOR & 19ª GARDEN FAIR

Data: de 14 a 16 de julho de 2024

Horário: das 9h às 19h nos dias 14 e 15/07 e das 9h às 17h no dia 16/07.

Local: Parque de Exposições de Holambra – Rua Maurício de Nassau, 675, Holambra/SP.

Ingressos: R$ 60 /inteira e R$ 30/estudantes e 60+

Agência de Turismo: Oma Glas Turismo – (19) 99823-3745 – info@omaglasturismo.com.br