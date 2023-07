Senac Mogi Guaçu oferece mais de 1400 bolsas de estudo 100% gratuitas para o segundo semestre

Vagas em cursos livres e técnicos facilitam capacitação profissional para aproveitar oportunidades no mercado de trabalho





O Senac Mogi Guaçu concederá 1425 bolsas de estudo gratuitas, até o fim de 2023, por meio do Programa Senac de Gratuidade. As vagas estão distribuídas entre cursos técnicos e livres das áreas de gastronomia e alimentação, tecnologia da informação, beleza e estética, saúde, bem-estar, gestão e negócios, entre outras. As inscrições podem ser realizadas a partir de 20 dias antes do início dos cursos.Com um vasto portfólio de cursos alinhados às necessidades, bem como às inovações do mercado de trabalho no país, dentre as formações técnicas que acompanham os setores aquecidos, estão: Técnico em Programação de Jogos Digitais, Técnico em Contabilidade, Técnico em Design de Interiores e Técnico em Segurança do Trabalho.Por meio do Programa Senac de Gratuidade, a instituição reconhece o ensino técnico como um caminho eficiente para ingressar no mundo do trabalho e aproveitar as oportunidades, além de combater a falta de profissionais qualificados em diversos setores da economia. Os cursos livres possibilitam formações rápidas para aprimorar e atualizar habilidades profissionais.“O Senac Mogi Guaçu tem o compromisso de formar cada vez mais profissionais bem preparados, com competências técnicas e comportamentais para aproveitarem as oportunidades do mercado de trabalho. Com o ensino de qualidade e gratuito, reforçamos nosso objetivo de disponibilizar profissionais de excelência para contribuir com o desenvolvimento da sociedade e do munícipio”, afirma Robert Gabriel dos Anjos, gerente do Senac Mogi Guaçu.De acordo com a Pesquisa Nacional de Avaliação dos Egressos/Egressas do Senac, realizada pelo Departamento Nacional, 86,2% dos egressos melhoram o desempenho profissional após fazer um curso na instituição. No estudo, foram considerados alunos com pelo menos 14 anos de idade, aprovados em cursos do Senac no ano de 2021.Entre os benefícios conquistados, estão: melhora do desempenho profissional (86,2%), aumento de salário ou renda (32,2%), promoção (18,8%) e primeiro emprego com carteira assinada (16,7%). Do total de egressos, 39,9% são da raça-cor parda; 39,0%, branca e 12,5%, preta.

Bolsas 100% gratuitas no Senac Mogi Guaçu

Os interessados em se aplicar às vagas devem comprovar renda familiar mensal de até dois salários mínimos federais. As 1425 bolsas 100% gratuitas ofertadas estarão distribuídas nos cursos técnicos e livres, de julho até dezembro de 2023.

Além das bolsas, a instituição fornece toda a infraestrutura necessária à aprendizagem, como material didático, acesso às salas de aulas e laboratórios. As inscrições estão disponíveis 20 dias antes do início dos cursos e devem ser realizadas mediante ordem de chegada, em uma fila de espera virtual, por meio do site: http://www.sp.senac.br/programa-senac-de-gratuidade.

Conheça alguns dos cursos técnicos com bolsas disponíveis para o segundo semestre na unidade:

Técnico em Segurança do Trabalho: início previsto para 1/8. De segunda a sexta, das 19h00 às 22h30.

Técnico em Contabilidade: início previsto para 1/8. De segunda a sexta, das 19h00 às 22h30.

Técnico em Teatro: início previsto para 10/8. De segunda a sexta das 19h00 às 22h30.

Técnico em Design de Interiores: início previsto para 1/8. De segunda a sexta das 13h30 às 17h30.

Técnico em Programação de Jogos Digitais: início previsto para 24/10. De segunda a sexta das 13h30 às 17h30.

Serviço

Senac Mogi Guaçu

Endereço: Rua Adelino Damião, 55 – Jardim Paulista, Mogi Guaçu/SP

Site: https://www.sp.senac.br/senac-mogi-guacu