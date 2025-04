POLÍCIA MILITAR CAPTURA PROCURADO PELA JUSTIÇA EM MOGI MIRIM.

Na tarde de domingo (13), durante o patrulhamento na Rua Guiomar Moretti Marangoni, Jd do Lado, Mogi Mirim, quando foi irradiado via COPOM uma desinteligência na referida rua, sendo que a solicitante informou seu amásio estava praticando violência psicológica contra ela, afirmando ainda que ele era ex-presidiário. Equipe deslocou ao local onde foi feito contato com a vítima, que informou ter sido apenas uma discussão com seu amasio, o qual foi abordado e submetido a revista pessoal, não sendo localizado nada de ilícito, e ao ser questionado sobre o ocorrido afirmou ser integrante de uma facção criminosa, e confirmou o relatado pela mulher. Foi realizada consulta via Muralha Paulista, retornando que A.P.S estava procurado pela justiça, pelo crime de Tráfico de Drogas. Diante dos fatos, o abordado foi cientificado do referido Mandado de Prisão.

Conduzido à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde permaneceu à disposição da Justiça.