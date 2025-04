Serviços Públicos Seguem em Funcionamento Durante Greve Parcial em Jaguariúna

A Prefeitura de Jaguariúna divulgou nesta quarta-feira (09) uma nota oficial informando que, apesar da greve parcial dos servidores municipais, todos os serviços públicos continuam sendo prestados à população.

NOTA OFICIAL

A Prefeitura de Jaguariúna informa que, apesar da manutenção da greve de parte dos servidores municipais nesta quarta-feira (09/04), a Administração Municipal segue em pleno funcionamento, com a prestação dos serviços públicos à população garantida.

Na área da Educação, 5 das 26 escolas municipais estão em atividade nesta quarta — número significativamente superior ao registrado ontem, quando apenas uma unidade escolar permaneceu aberta. Já na Saúde, os serviços seguem funcionando normalmente, sem qualquer impacto ou interrupção no atendimento à população. Todas as demais áreas funcionam também normalmente, sem nenhum prejuízo aos serviços e atendimento prestados aos moradores.

A Prefeitura lamenta a decisão do Sindicato dos Servidores Municipais de manter a paralisação, mesmo após a aprovação, pela Câmara Municipal, na noite de ontem (08/04), do projeto de lei que concede reajuste de 5% nos salários e 10% no vale-refeição — índices que superam a inflação acumulada em 2024.

A Administração reforça seu compromisso com o diálogo, a responsabilidade fiscal e a continuidade dos serviços essenciais à população de Jaguariúna.