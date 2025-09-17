SETEMBRO AMARELO: JAGUARIÚNA RECEBE ESPETÁCULO ‘REFLEXÕES DE UM PALHAÇO E A SAÚDE MENTAL’

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove na próxima terça-feira, dia 23 de setembro, às 14h, no Teatro Municipal Dona Zenaide, o espetáculo “Reflexões de um Palhaço e a Saúde Mental”, com o psicólogo, ator e palhaço Rafael Magalhães, conhecido pelo personagem Loukinho. O evento é gratuito e aberto à população.

A apresentação integra a programação oficial da campanha Setembro Amarelo, dedicada à valorização da vida e à prevenção ao suicídio.

Com uma abordagem sensível, bem-humorada e reflexiva, Loukinho convida o público a pensar sobre as dificuldades da vida moderna e os impactos da pandemia na saúde mental. Entre os temas abordados estão a negligência do autocuidado, qualidade do sono, estado de humor, alimentação, atividade física, pressões sociais, influência das redes sociais, traumas da infância e seus reflexos no ambiente de trabalho.

“O espetáculo busca ir além da observação das adversidades, estimulando diálogos abertos sobre saúde mental, resiliência e a importância da construção de uma comunidade de apoio”, informa a Secretaria de Saúde de Jaguariúna.

Foto: divulgação