Seu Jorge faz show em Campinas

Com um time de voz inconfundível, Seu Jorge, cantor e compositor aclamado da música popular brasileira, irá se apresentar, no dia 19 de novembro, na Fazenda Santa Margarida, em Campinas, cidade do interior do Estado de São Paulo. No mesmo dia, também sobe ao palco a banda Bagaço Trio e o DJ Gabbs. Os portões abrem às 17h. A realização da festa é do Vidotti Eventos.

Estarão disponíveis para o público três tipos de ingressos: Pista, Varanda Open Bar & Ope Food e Lounge. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Byma https://byma.com.br/event/632a4f32fcbade0009e636ba, no Vidottinho Cambuí, Vidottinho Barão Geraldo ou na bilheteria do local.

Seu Jorge transita por diversos estilos musicais com muita naturalidade e excelência. Reunindo os principais sucessos desde a banda Farofa Carioca até a sua carreira solo, seu repertório tem músicas como “Carolina”, “Burguesinha”, “Mina do condomínio”, “Pessoal particular”, “Quem não quer sou eu”, “Zé do caroço”, “Amiga da minha mulher”, “Tive razão”, entre outras.

SEU JORGE

Seu Jorge coleciona grandes prêmios nacionais e internacionais em pouco mais de duas décadas de carreira. Natural de Belford Roxo, município do Estado do Rio de Janeiro, Seu Jorge (apelido dado pelo amigo e baterista Marcelo Yuka) alcançou sua primeira realização profissional como músico em 1998. Integrante da banda Farofa Carioca, lançou o disco “Moro no Brasil” em Portugal, no Japão e no Brasil.

Em 2001 lançou o primeiro disco solo “Samba Esporte Fino”, produzido por Mário Caldato e Seu Jorge. Em 2003 gravou o disco “CRU” em Itaipava, com o produtor musical francês Jerome Pigeon. No ano seguinte, gravou em Roma o clipe da música “Tive razão”, com participação dos atores Willen Dafoe e Bill Murray, dirigido por Mariana Jorge. Em seguida lançou o DVD “MTV Apresenta Seu Jorge” e compôs com o músico BID a faixa “E depois” para o disco “Bambas e biritas Vol. 1”. Por dois anos consecutivos (2003 e 2004) ganhou o prêmio APCA [Associação Paulista de Críticos de Arte] de melhor cantor do ano.

Em setembro de 2004 lançou o disco “CRU” na França (pelo selo Naïve), e na Inglaterra, resultando em cinco estrelas na crítica especializada francesa e inglesa, editoriais de ênfase nas revistas Rolling Stones, Elle France, Vogue France e participações em programas ao vivo de televisão. Foi aclamado pelo público e mídia europeus como um novo grande representante da música brasileira. Foi convidado pela rede BBC de televisão para cantar ao lado de Black Eye Peas e Foo Fighters no badalado programa de televisão de Jools Holand, onde voltou alguns anos depois.

No ano de 2005 lançou “CRU” no Japão, onde já havia acumulado um vasto número de fãs desde o Farofa Carioca. Ao voltar para o Brasil gravou o disco e o DVD do show “Seu Jorge & Ana Carolina – ao vivo”. Em setembro do mesmo ano levou para os Estados Unidos a turnê do disco “CRU” nas principais cidades do país. No ano seguinte se concentrou na gravação e produção de “América Brasil – O Disco”, sob o qual ficou em turnê por dois anos consecutivos em solo nacional e internacional. Em janeiro de 2009, gravou “América Brasil O DVD”.

Em julho de 2010 lançou o disco “Seu Jorge & Almaz” pela gravadora americana Now Again. Em 2011 lançou o disco Músicas para “Churrasco Vol. 1”, e no dia 20 de novembro do mesmo ano, no dia nacional da consciência negra, gravou o DVD com sucesso de público. O lançamento aconteceu um ano depois, na mesma data. No ano de 2015, Seu Jorge lançou o disco “Músicas para Churrasco Vol. 2”.

VIDOTTI EVENTOS

Conhecido em toda a região da cidade de Campinas/SP por realizar grandes eventos, sempre oferecendo uma ótima estrutura e segurança para o público, o Vidotti Eventos já organizou festas com shows de diferentes gêneros musicais com artistas como Gusttavo Lima, Jorge & Mateus, Henrique & Juliano, Inimigos da HP, Jeito Moleque, Sambô, Bruninho & Davi, Henrique & Diego, Melanina Carioca, entre outros.

SERVIÇO

Evento: Show Seu Jorge

Data: 19 de novembro

Horário: 17h

Local: Fazenda Santa Margarida – Rua Rubens Gomes Balsas, 311 – Joaquim Egídio – Campinas/SP.

Valores: A partir de R$ 110,00

Mais informações: (19) 9 8125 8053 / https://byma.com.br/event/632a4f32fcbade0009e636ba