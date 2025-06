Mogi Guaçu registra saldo positivo de 2.467 empregos no 1º quadrimestre de 2025

Cidade lidera geração de empregos na microrregião, com destaque para agropecuária, indústria e serviços

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho e Emprego, apontam que Mogi Guaçu fechou o primeiro quadrimestre de 2025 com o maior saldo positivo de empregos da microrregião. Somente em abril, a cidade registrou saldo de 770 novos empregos, se destacando no Estado de São Paulo.

Entre janeiro e abril, Mogi Guaçu teve 10.914 admissões e 8.447 desligamentos, resultando em um saldo positivo de 2.467 postos de trabalho. No mesmo período, Itapira somou 259, Mogi Mirim 640, Conchal 46 e Jaguariúna 305 empregos positivos. Já Espírito Santo do Pinhal fechou com saldo negativo de 223.

O prefeito Rodrigo Falsetti atribui os bons resultados aos investimentos em infraestrutura e à aproximação com o setor empresarial. “Estamos confiantes em um 2025 ainda mais forte, com mais oportunidades para nossa população”, afirmou.

O setor da agropecuária foi o grande destaque, com saldo positivo de 1.030 empregos, seguido pelos setores da indústria e serviços. Segundo a Secretaria Municipal de Habitação, Indústria e Comércio (SHIC), Mogi Guaçu teve 604 novas empresas abertas entre janeiro e a primeira quinzena de junho, além de 48 registros de pessoa física.

“A confiança em Mogi Guaçu aumentou muito nos últimos anos. Isso é fruto de uma gestão que tem fortalecido a economia local e atraído grandes empresas”, destacou Andréia Andreazi, coordenadora do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). A instalação de multinacionais como Castertech e Suspensys, do Grupo Randon, e empreendimentos nos ramos de alimentação e hotelaria reforçam esse cenário de crescimento.