Show da cantora Anitta já movimenta rede hoteleira de Paulínia

O show da cantora Anitta, em Paulínia, cidade do interior do Estado de São Paulo, será só dia 24 de janeiro de 2026, mas fãs da artista de todo o Brasil já estão se movimentando para garantir além da presença no show, um lugar confortável e seguro para se hospedarem.

O aconchegante hotel Sleep Inn Paulínia, instalado a menos de 900 metros do Parque Brasil 500, local onde será a festa, viu a procura por hospedagens para o mês de janeiro aumentar de forma significativa em relação ao mesmo período do ano passado.

“Estamos recebendo consulta de várias cidades do Estado de São Paulo e até de Minas Gerais, perguntando se o hotel é próximo do evento. Algumas reservas já foram fechadas nesta semana”, comenta Alessandra Caldas, gerente geral do Sleep Inn Paulínia.

Para garantir a reserva e saber mais informações, através dos telefones (19) 3112 2001 / (19) 9 8256 3340 ou pelo e-mail reservas@sleepinnpaulinia.com.br.

ANITTA

Anitta vai apresentar em seu show a edição “Cosmos” dos “Ensaios da Anitta”. A proposta mergulha no universo da astrologia: cenários, luzes e figurinos seguem a estética interestelar, com referências a signos e elementos do zodíaco que devem pautar tanto o repertório quanto as trocas de looks ao longo do espetáculo.

Além de Paulínia, os “Ensaios da Anitta” passarão por outras cidades do país, incluindo Belém, Fortaleza, Recife, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. Os ingressos estão sendo vendidos através do site Ingresse https://ingresse.com/.

SLEEP INN PAULÍNIA

Inaugurado em 2021, o Sleep Inn Paulínia está localizado em uma das cinco entradas da cidade, próximo à prefeitura, ao Theatro Municipal e ao Sambódromo. O hotel pode ser facilmente acessado pelas Rodovias Anhanguera, Dom Pedro I e Professor Zeferino Vaz, estando apenas a 37 km do Aeroporto de Viracopos.

Sleep Inn Paulínia possui uma estrutura de 5.500m² e conta com 120 apartamentos, duas salas de reunião para até dez pessoas, uma sala de eventos para até 50 pessoas em auditório, restaurante, academia, piscina, Wi-Fi cortesia, loja de conveniência, café da manhã e serviço de coffee break, figurando entre as opções para todos os públicos – corporativo e a lazer

Com uma infraestrutura completa, o Sleep Inn Paulínia também possui apartamentos adaptados para PCDs garantindo conforto e comodidade em sua estada, além de oferecer a possibilidade dos viajantes se hospedarem com seus pets, uma vez que é Pet Friendly.

Para conhecer mais sobre o Sleep Inn Paulínia, acesse o site https://www.reserveatlantica.com.br/hotel/sleep-inn-paulinia.