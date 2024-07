Suspeitos Furtam Produtos em Loja de Cosméticos em Santo Antônio de Posse

Na manhã de quarta-feira, 30 de julho, um furto foi registrado em uma loja de cosméticos localizada no centro de Santo Antônio de Posse. A gerente da loja acionou a polícia local após perceber a ação dos suspeitos.

De acordo com o relato, dois indivíduos entraram na loja alegando interesse em um perfume específico. Enquanto a gerente os atendia, notou que um dos suspeitos havia pegado um shampoo e ouviu um barulho de vidro vindo do bolso do moletom vermelho de capuz que ele vestia. Ao confrontar o suspeito, pedindo que devolvesse o item e mencionando as câmeras de segurança, ele negou o furto e saiu da loja, esperando do lado de fora.

A segunda suspeita continuou a examinar os produtos e comprou um lápis de olho no valor de R$ 15,90 antes de sair do local. Após a saída dos dois, a gerente revisou as imagens das câmeras de segurança e constatou que o suspeito havia também furtado um perfume.