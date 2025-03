Jaguariúna recebe palestra de Celso Russomanno sobre o Código de Defesa do Consumidor

Nesta quinta-feira, 27 de março, Jaguariúna será palco de uma palestra especial com o deputado federal Celso Russomanno. O evento acontece no auditório da UniFAJ – Campus I, às 19h, e tem como tema a “Aplicação do Código de Defesa do Consumidor na Prática”.

A palestra é promovida pela Comissão de Defesa dos Consumidores da subseção da OAB de Jaguariúna, em parceria com a UniFAJ e a subseção da OAB local. A iniciativa tem como objetivo ampliar o conhecimento jurídico sobre os direitos do consumidor e a maneira correta de aplicá-los no dia a dia.

Celso Russomanno, conhecido por sua atuação na defesa do consumidor, abordará aspectos fundamentais da legislação, esclarecendo dúvidas e compartilhando sua experiência na área.

O evento acontece na Rua Amazonas, 504, Jardim Dom Bosco, em Jaguariúna. A entrada é gratuita e aberta ao público interessado no tema.