Tiago Leifert leva projeto social ao Kidzhouse Festival 2025 e conscientiza sobre saúde ocular infantil

Evento considerado o “Rock In Rio das crianças” que acontece em São Paulo na semana que vem, reforça compromisso com a infância saudável ao apoiar o projeto “De Olho nos Olhinhos”

Depois de impactar milhares de famílias com sua estreia em 2024, o Kidzhouse Festival retorna a São Paulo nos dias 3, 4 e 5 de outubro de 2025, na ARCA, como um presente inesquecível para o Mês das Crianças. Mais do que proporcionar diversão e experiências longe das telas, o evento também fortalece seu pilar social com a participação de Tiago Leifert e o apoio ao projeto “De Olho nos Olhinhos”, iniciativa idealizada por ele e por sua esposa, a jornalista Daiana Garbin. Os ingressos estão disponíveis no site da Ingresse.

O projeto nasceu a partir da experiência pessoal do casal com o diagnóstico de retinoblastoma bilateral, um tipo de câncer ocular infantil, em sua filha Lua. Desde então, Tiago e Daiana transformaram sua dor em propósito, passando a conscientizar famílias em todo o Brasil sobre a importância do diagnóstico precoce. Durante o festival, o público encontrará um espaço exclusivo dedicado à causa, com materiais informativos, orientações sobre sinais de alerta da doença e atividades de engajamento para sensibilizar pais e responsáveis. Além da presença do próprio fundador Tiago Leifert, no sábado, dia 4.

Com essa parceria, o Kidzhouse Festival reforça que infância saudável vai muito além da brincadeira: envolve também cuidados com o corpo, a mente e a saúde. “A proposta do Kidzhouse é criar memórias inesquecíveis e promover experiências transformadoras. Estar ao lado do projeto De Olho nos Olhinhos é ampliar esse compromisso, unindo diversão e conscientização”, destaca Guilherme Alf, fundador do festival.

O festival, conhecido como o “Rock in Rio das crianças”, reúne música, arte, esporte, oficinas educativas e atividades ao ar livre, oferecendo às famílias um espaço para brincar, aprender e se reconectar. Em 2025, além de grandes atrações e novidades, o evento também se torna uma plataforma de impacto social ao apoiar iniciativas que fazem a diferença na vida das crianças.

Confira programação completa:

03/10 – Sexta (15h às 20h) | Sessão dos Youtubers

Craft Legends – Fenômeno gamer com aventuras ao vivo de youtubers.

Problems – Canal de Lucas Figueiredo, misturando games, música e humor.

04/10 – Sábado (9h às 20h) | Sessão dos Pequenos e Estela

Turmatube (de Viih Tube e Eliezer)

Bento e Totó – “Funk do Patinho”

Grupo Triii – Música e histórias infantis

Mell e Anne – Dupla teen promissora

Hora do Mostarda – Música, teatro e humor

Bonecos Maria Clara & JP – Sucesso digital no YouTube

Marcela Jardim – Cantora teen com mais de 5M de seguidores

05/10 – Domingo (9h às 20h) | Sessão Encantada e Família

Planeta Plim – Animação que ganha vida no palco

Turmatube (novas surpresas)

Palavra Cantada – Ícone da música infantil há mais de 30 anos

Crianceiras – Música e poesia inspirada em Manoel de Barros

Baile do Pijama by Nathalia Beauty – Festa interativa

Show Surpresa – Encerramento emocionante

Serviço – Kidzhouse Festival 2025

Datas: 3, 4 e 5 de outubro de 2025

Sessões: sexta (15h às 20h), sábado (9h às 20h) e domingo (9h às 20h)

Local: ARCA – Av. Manuel Bandeira, 360 – Vila Leopoldina, São Paulo – SP

Ingressos: a partir de R$ 79 (individual) ou R$ 349 (combo família) – https://ingresse.com/kidz-house-festival-2025-sao-paulo/

Crianças menores de 2 anos não pagam

Menores de 12 anos devem estar acompanhados por um adulto responsável