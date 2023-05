Três décadas formando talentos: os 30 anos de Stock Series

Lewis Hamilton, Tony Kanaan e Cacá Bueno têm alguns pontos em comum. Os três são grandes nomes do automobilismo e têm nas suas prateleiras uma galeria de troféus e títulos conquistados. Outro fato que une os pilotos é que todos foram formados em categorias de acesso antes de atingirem o sucesso nas suas respectivas carreiras.

Tentando chegar à F-1, Hamilton aprendeu sua arte enquanto conquistava o título da antiga GP2, atualmente chamada Fórmula 2, em 2006. Tony Kanaan foi campeão da Indy Lights em 1997, o que o ajudou a chegar à F-Indy. No mesmo ano, Cacá Bueno ergueu o troféu de campeão da Stock B, chamada hoje de Stock Series, o que abriu o caminho para sua carreira na Stock Car Pro Series.

Completando 30 anos de existência em 2023, a Stock Series já formou cerca de 400 pilotos. A categoria disputará no próximo domingo, em Tarumã, a segunda etapa da temporada. Em meio a um ano de comemoração, os jovens talentos têm outras boas razões para tentar o título. Atualmente, além de formar pilotos em alto nível, a categoria também concede ao campeão o maior prêmio da história do automobilismo brasileiro: uma bolsa equivalente a R$ 2,5 milhões, equivalente ao custo de uma temporada completa na Stock Car Pro Series.

13 títulos em 19 anos – Em todo o mundo, as divisões de acesso nasceram com o objetivo principal de oferecer espaço e lapidar novos talentos que visam chegar às categorias de ponta. O último degrau antes da Stock Car é a Stock Series. Fundada em 1993, com 30 anos a Stock Series é a divisão de acesso mais longeva da história do automobilismo brasileiro. Dos últimos 19 títulos colocados em jogo pela Stock principal, 13 foram conquistados por pilotos formados na Series.

Alguns dos centenas de pilotos formdos na Stock Series alcançaram enorme sucesso. Além do pentacampeão Cacá Bueno, a categoria formou nomes como o tricampeão Daniel Serra e os campeões Felipe Fraga, Marcos Gomes e Gabriel Casagrande. A Series forjou ainda muitos outros vencedores para a Pro: Thiago Camilo (tricampeão da Corrida do Milhão), Guilherme Salas, Gaetano Di Mauro e Felipe Baptista estão entre eles. Veja abaixo marcos importantes registrados pela Stock Series para o automobilismo brasileiro.

Stock Series

Fundação: 1993

Carro de estreia: Chevrolet Omega (monobloco de fábrica)

Primeiros campeões: Carlos Col / Georges “Grego” Lemonias

Carro atual: Chevrolet Cruze Stock Series (estrutura tubular)

Campeão 2022: Vitor Baptista

Custo por temporada: máximo de R$ 750 mil

Prêmio ao campeão: equivalente a R$ 2,5 milhões

Corridas em 2023: 18

Alguns campeões na Stock principal: Cacá Bueno (2006, 2007, 2009, 2011, 2012), Daniel Serra (2017, 2018, 2019), Marcos Gomes (2015), Felipe Fraga (2016) e Gabriel Casagrande (2021)

Alguns destaques: Thiago Camilo (tricampeão da Corrida do Milhão), Felipe Baptista, Guilherme Salas, Gaetano Di Mauro – todos vencedores de corridas na Stock Pro

Pilotos formados: Mais de 400 (estimativa)