Troca de produtos comprados na internet: quais são os seus direitos

Você já comprou algo pela internet e, quando chegou, percebeu que não servia, que a cor era diferente ou simplesmente não era o que imaginava? Essa situação é muito comum e pode gerar dúvidas sobre o direito à troca ou devolução. É sobre isso que quero conversar com você hoje, porque o Código de Defesa do Consumidor oferece garantias importantes para proteger quem faz compras online.

O direito de arrependimento

Nas compras feitas fora da loja física, como pela internet, telefone ou catálogo, o consumidor tem o chamado direito de arrependimento. Ele está previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor e garante que, dentro do prazo de sete dias corridos após o recebimento do produto, você pode desistir da compra sem precisar apresentar justificativa. Nesse caso, o fornecedor deve devolver todo o valor pago, incluindo o frete, e não pode impor custos adicionais ao consumidor.

Diferença entre troca e devolução

É importante entender a diferença entre troca e devolução. A devolução ocorre quando você exerce o direito de arrependimento e decide cancelar a compra, recebendo de volta o valor pago. Já a troca acontece quando o produto veio com defeito ou não corresponde ao que foi contratado, e o consumidor opta por substituí-lo. Nessas situações, o fornecedor deve providenciar a substituição ou, se não for possível, oferecer outras alternativas como abatimento no preço ou devolução do valor.

Produtos com defeito

Se o produto apresentar defeito, o consumidor tem prazos específicos para reclamar. São trinta dias para produtos não duráveis e noventa dias para produtos duráveis, contados a partir do recebimento. O fornecedor deve resolver o problema em até trinta dias e, caso isso não ocorra, o consumidor pode escolher entre a troca do produto, o abatimento proporcional do preço ou a devolução do valor pago.

Compras em lojas físicas são diferentes

Vale destacar que o direito de arrependimento só se aplica a compras feitas fora do estabelecimento comercial. Nas compras presenciais, a troca sem defeito só acontece se a loja oferecer essa possibilidade como política interna. Por isso, ao comprar em loja física, verifique sempre as regras da empresa sobre trocas.

Conclusão

Comprar pela internet traz comodidade, mas também exige atenção aos prazos e direitos garantidos pela lei. Saber diferenciar arrependimento de defeito e entender como funcionam as regras de troca e devolução é fundamental para não sair no prejuízo. E lembre-se: se a empresa não respeitar os seus direitos, você pode procurar o Procon ou até mesmo buscar apoio jurídico para garantir o cumprimento da lei.

Maria Vitória Savioli

Advogada – OAB/SP 510.185

Colunista do jornal O Regional