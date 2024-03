Um olhar crítico sobre restauração do Coreto Municipal de Mogi Mirim

Há alguns meses, anunciei que o Coreto Municipal de Mogi Mirim, um dos pontos turísticos mais famosos da nossa cidade, passaria por uma restauração, defendida e apresentada pelo Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de Mogi Mirim (COMPHIC) à Prefeitura Municipal.

Como presidente do COMPHIC, realizei recentemente uma visita para verificar como está sendo conduzida a restauração desse monumento histórico. Durante a visita, encontrei alguns erros que apontei para os órgãos competentes que foram corrigidos ao longo dessa semana.

No acabamento térreo do Coreto Municipal, estava sendo finalizado os degraus de concreto integrados às pedras portuguesas na parede, favorecendo o escoamento da água das chuvas e prevenindo problemas futuros.

Uma curiosidade é que identifiquei uma negligência no tipo de tinta utilizado em outras restaurações, que resultou em desgastes nas pinturas anteriores e em sobreposição de camadas. Para essa restauração específica, a opção mais recomendada é a utilização da tinta a óleo, que foi cuidadosamente escolhida e apresentada pelo COMPHIC como parte integrante do projeto, incluindo a definição da cor.

Já na parte interna, encontrei o ambiente sujo e com a presença de um morador de rua. Essa situação ocorre também nas lojas do centro da cidade, incomodando os comerciantes locais.

Pontos de infiltração estão sendo reparados, mas há furos no telhado que necessitam de ajustes. Um elemento, observado no projeto, é a necessidade de um sistema para lidar com a água da chuva na parte superior do Coreto. Uma sugestão para escoamento adequado da água suja das folhas seria a instalação de um duto de espessura maior.

Esse restauro é crucial para preservar o patrimônio histórico por muitos anos. Estamos acompanhando de perto e esperamos que a Prefeitura Municipal de Mogi Mirim juntamente com a empresa responsável pela obra, empenhe-se ao máximo nesse projeto tão significativo para nossa cidade.

Conto com a colaboração de todos para nos mantermos informados sobre o progresso da restauração do Coreto Municipal. Compartilhem suas opiniões e sugestões para preservarmos essa estrutura histórica de maneira conjunta e eficaz.

Boa semana e fiquem com Deus!