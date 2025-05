Maio Amarelo: Renovias oferece exames e atendimento médico gratuito para motoristas em Mogi Mirim

Um dia para cuidar da saúde! Pela segunda vez em 2025, a Renovias promoveu seu tradicional programa Bate-Coração, ação voltada à saúde do caminhoneiro. Ao longo de quarta-feira (14), equipes médicas da concessionária ofereceram, de forma gratuita, exames de glicemia, aferição arterial, eletrocardiograma e consulta com médica especializada no AutoPosto RVM, em Mogi Mirim. No total, 74 pessoas foram atendidas durante o dia.

O Bate-Coração faz parte da programação da Renovias referentes ao Maio Amarelo, mês de conscientização de segurança no trânsito.

Além da consulta médica e dos exames, os motoristas receberam uma cartilha com orientações sobre alimentação saudável, dicas posturais e informações relevantes sobre segurança no trânsito, além de corte de cabelo gratuito.

“Caminhoneiros costumam ter uma rotina exaustiva, com muitas horas ao volante, alimentação inadequada e pouco tempo para exercícios físicos. Isso aumenta o risco de doenças como hipertensão, diabetes e problemas cardíacos. A campanha oferece exames e orientações preventivas, fundamentais para evitar complicações graves”, disse Welington Luiz de Freitas, Coordenador de Atendimento Pré-Hospitalar da Renovias.

Atendimento

Das 74 pessoas atendidas no Bate-Coração, 68% apresentaram pressão alta. Do total, 56 (75%) disseram que possuem alimentação desregulada e 43 pessoas informaram que não praticam nenhuma atividade física, o equivalente a 58%. Outra estatística relevante é que 52% dos atendidos afirmaram consumir bebida alcóolica.

A ação mostrou também que mais de 8% dos atendidos estão acima do peso (obesos) e 13% sofrem de obesidade mórbida.

Histórico

O Bate Coração é o mais antigo programa de saúde do caminhoneiro da Concessionária Renovias. São 22 anos, desde sua implantação, atendendo motoristas, gratuitamente, ao longo da malha viária Renovias.

Desde a primeira edição do Bate Coração, um total de 25.160 motoristas receberam atendimento de saúde, promovido pela Concessionária.