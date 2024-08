Unimed Amparo mantém Acreditação Nível I: excelência reconhecida

Cooperativa está entre as únicas operadoras do país com a melhor classificação na ANS

A Unimed Amparo, reafirmando seu compromisso com a qualidade e a segurança na prestação de serviços de saúde, teve sua acreditação no Nível I mantida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em 2024. Esse reconhecimento coloca a cooperativa entre as 16 operadoras de planos de saúde no Brasil a alcançar e manter o mais alto nível de classificação.

A conquista inicial do Nível I ocorreu em 2023, após uma rigorosa avaliação das boas práticas em gestão organizacional e gestão em saúde. Neste ano, a auditoria de manutenção realizada e validada pela ANS confirmou não somente a manutenção da qualidade verificada anteriormente, mas também o empenho da Unimed Amparo na contínua busca pela excelência em sua operação.

Para o diretor-presidente da Unimed Amparo, Dr. Adalton Rafael de Toledo, tornar a cooperativa uma das poucas operadoras do país com Nível I de acreditação significa mais que um título: é a comprovação da qualidade administrativa e da prestação dos serviços oferecidos.

“Este reconhecimento reflete um esforço constante em oferecer uma experiência de excelência aos beneficiários, com serviços de alta qualidade e uma gestão voltada para a sustentabilidade e inovação. A acreditação no Nível I prova que a Unimed Amparo adota as melhores práticas em gestão e atenção à saúde, garantindo um atendimento integral, coordenado e centrado no paciente”, explica o presidente.

Como o Programa de Acreditação funciona

O Programa de Acreditação de Operadoras, regulamentado pela RN 507 da agência nacional, avalia as operadoras de planos de saúde com base em quatro dimensões essenciais.

A Gestão Organizacional analisa as práticas internas de gestão, incentivando a sustentabilidade e a melhoria contínua da qualidade dos serviços. A Gestão da Rede Prestadora examina como a operadora gerencia seus prestadores de serviços, assegurando uma operação integrada e eficiente. A Gestão em Saúde foca na atenção oferecida aos beneficiários, promovendo um cuidado centrado no paciente, com alta coordenação e integralidade. Por fim, a Experiência do Beneficiário avalia a satisfação e a percepção de qualidade dos serviços prestados, garantindo que as expectativas e necessidades sejam plenamente atendidas.

Para se candidatar à acreditação, bem como manter o certificado, as operadoras devem estar em conformidade com a ANS e ter uma nota no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) igual ou superior a 0,6.