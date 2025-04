MÁFIA E ROSEIRA MASTER DECIDEM DOMINGO NO AZULÃO O CAMPEONATO DE FUTEBOL SÊNIOR

Máfia e Roseira Master decidem neste domingo, dia 27, 09h, no Campo do Azulão, o Campeonato Municipal de Futebol Sênior 2025 realizado pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura de Jaguariúna. A entrada é franca.

No retrospecto da competição, o time da Máfia terminou a fase de classificação em terceiro lugar, com 5 pg, porém com o melhor ataque, 13 gols em 4 jogos (média 3,25 por partida). Na semifinal passou pelo SE Roseira vencendo por 4 x 1.

Já o Roseira Master fechou a fase classificatória em primeiro lugar, somando 10 pg. O time ainda teve a defesa menos vazada, sofrendo apenas 1 gol. Na semifinal venceu o Engra por 1 x 0, chegando desta forma invicto à final do campeonato.

Pelo regulamento não há vantagem para nenhuma das equipes e os cartões foram zerados. Empate no tempo normal leva a decisão para os pênaltis.